TV3 arrenca «La Marató» «més femenina i més jove»

TV3 ja té en marxa La Marató «més femenina i més jove» de les trenta-dues edicions de la iniciativa solidària. És la primera que es dedica a la salut sexual i reproductiva, conjunt de malalties i problemes que més incideixen en la població, amb una especial afectació entre les dones i els joves, que tindran un especial protagonisme al llarg de tota la programació del diumenge.

Una de les novetats destacades d’aquesta edició serà l’espai jove del Fòrum de Barcelona, amb actuacions musicals que ompliran tota la jornada solidària a càrrec dels principals grups de música urbana en català com els Tyets, Figa Flawas, Mushka o Julieta.

La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el 3Cat, Rosa Romà, destaca que «el lema d’aquest any és ‘La Marató que dona llum’ i té un objectiu ben clar: visibilitzar i normalitzar els problemes de salut sexual i reproductiva, molt sovint silenciats i limitats a l’esfera íntima de les persones a causa del desconeixement, el tabú i l’estigma que encara els envolta».

«La Marató d’aquest diumenge serà un reconeixement a totes les dones que han vist com se silenciaven les afectacions derivades de la salut sexual i reproductiva. I un crit d’alerta als joves, que també són receptors d’algunes d’aquestes infeccions, sobretot en el terreny de les malalties de transmissió sexual», assegura Romà.

Com és habitual, La Marató començarà a El suplement de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa. Seran set hores de ràdio enfocades en la salut sexual i reproductiva, i destacant el vessant més femení d’aquestes patologies.

La primera actualització del marcador es farà a les 10.00, en el programa que dirigeix Escapa. Des de les 10.00 i fins a les 21.00, hi haurà emissió per TV3 i per Twitch, amb contingut exclusiu i inèdit i testimonis i especialistes que parlaran dels temes de salut sexual i reproductiva que més afecten els joves.