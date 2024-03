De la pista de ball al pícnic a Terrassa

Hi vas atret per la música, esperant topar-te amb un concert al carrer. Però al voltant de l’escenari tot el que es divisa són estovalles, cistells i menjar. Més que un concert, sembla que t’hagis colat en un mercat ambulant. Allà, mentre la música sona, milers de persones es dediquen a fer pícnics a l’estil La casa de la pradera. És el Pícnic Jazz Vallparadís, l’esdeveniment més popular del Festival Jazz Terrassa, una cita musical imprescindible que aquest any celebra el 43è aniversari.

Aquest festival omple durant diverses setmanes tota mena de sales i centres culturals de Terrassa. Aquest any, la inauguració va ser a càrrec de la música Alba Pujals, l’1 de març, i continua amb més concerts de jazz fins a finals de mes. Però si hi ha un esdeveniment que mou masses és el seu diumenge de pícnics, el Pícnic Jazz Vallparadís, una jornada de música a l’aire lliure al parc Vallparadís on centenars de grupets d’amics i famílies es reuneixen per menjar, beure i ballar al voltant d’estovalles. Un gran pla que cada any té més adeptes: el 2023 van comptar amb més de 30.000 assistents fent un bon tiberi al ritme de jazz.

Per descomptat, no només hi ha música i cistellets de vímet. El parc Vallparadís es converteix en el Port Aventura dels amants de la música i la gastronomia. Més d’una vintena de comerciants aprofiten l’esdeveniment per col·locar-hi paradetes de vinils i CDs de col·leccionisme, parades de menjar, food trucks, barbacoes i tallers per a famílies.

Aquest any, el pícnic cau en el dia 17, diumenge. Però no és l’única activitat a la graella del festival que ofereix jazz i menjar. Per exemple, el dia anterior, dissabte, 16, quatre hores de música soul i carn a la brasa. És el Barbacue Jazz, que aquest any torna amb la cinquena edició a l’Ateneu Candela (Montserrat, 136, Terrassa).

Un altre pla molt recomanable, dissabte a la tarda, és la Ballada Swing, a la plaça del Vapor Ventalló. Una mostra de ballarugues multitudinàries al ritme de swing que molts es prenen tan seriosament, que fins i tot hi van amb roba d’època dels anys vint, a l’estil gàngsters de Peaky Blinders. I aquell mateix matí, al parc Vallparadís, El Vermutet, una prèvia al Pícnic Jazz: vermut i música al solet. Poseu una espelma perquè aquell cap de setmana les (necessàries) pluges no tinguin la mala bava de deixar-s’hi veure després de tot l’hivern esperant-les.