Torna el Handmade Festival

El cap de setmana del 22, 23 i 24 de març arriba una nova edició del Handmade Festival al Pavelló 8 de la Fira de Barcelona, amb el Japó com a principal protagonista. Els amants del DIY (do it yourself) –terme anglosaxó que fa referència al bricolatge i l’artesania– tenen una cita amb les principals marques, novetats tècniques i espais de creació del sector. Les jornades de divendres i dissabte obren portes de les 10 h a les 20 h. La jornada dominical comença a la mateixa hora, però tanca a les 16 h.

El festival posa a disposició del públic tres tipus d’activitats diferents: els tallers exprés, amb aforament limitat i 60 minuts de durada; els tallers clàssics, també amb aforament limitat i una mica més llargs; i els tallers gratuïts, amb la participació d’alguns handmakers. En qualsevol cas, se’n recomana la inscripció prèvia des de la mateixa web del festival.

Aquestes activitats es divideixen en dos espais. D’una banda, la zona Japó serà l’epicentre del festival i acapararà gran part de l’atenció. A més, també s’espera que hi hagi una zona infantil.