Les rutes del vi

Un dels valors més exportats per Catalunya és la seva gastronomia. I un dels pilars que configuren la seva riquesa és el vi. Aquest element mil·lenari forma part del paisatge català a través de les seves extensions de vinyes. A Catalunya hi ha diferents àrees on s’elabora i produeixen vins i caves que en els últims anys han adquirit una projecció i un reconeixement internacionals. Per descobrir-ne els detalls i aprofundir en les diferents denominacions d’origen que existeixen, res millor que fer alguna ruta d’enoturisme. El ventall de possibilitats que se’ns obren és molt ampli.

Des de Catalunya.com es calcula que actualment hi ha en funcionament a Catalunya al voltant de 300 cellers. Hi ha la possibilitat "de combinar les visites als cellers amb moltes altres activitats: des de passejos per les vinyes fins a rutes amb bicicleta, des de maridatges amb formatges i productes alimentaris de quilòmetre zero fins a pícnics amb panoràmiques meravelloses; des de marxes a cavall, en bici o en segway fins al descobriment de vestigis històrics... També podràs participar en fases del procés com la verema o l’aixafada de raïm a l’antiga i disfrutar de les tradicionals celebracions durant l’època de veremar". Diuen que qui participa per primera vegada en el procés de la verema i veu el resultat final difícilment oblida l’experiència.

La producció de vi i cava a Catalunya se centra en totes les províncies. Entre el Pirineu i la Costa Brava neix la DO Empordà, amb una tradició vitivinícola de més de 2.000 anys i de la qual neix una gran varietat de vins blancs, negres i dolços, segons destaca Catalunya.com. A prop de Barcelona hi ha el bressol del cava i el vi amb la DO Penedès i la DO Cava. Les comarques de Barcelona també compten amb dues denominacions més reduïdes però amb el fort caràcter de la seva gent i la seva història, com són la DO Alella, a la comarca del Maresme, i la DO Pla de Bages, als voltants de Manresa, segons posa en relleu la web.

Altres territoris que combinen l’enoturisme, la cultura, l’art, la gastronomia i l’oci són les comarques de Lleida, amb la DO Costers del Segre. Organitzen també rutes per conèixer la seva gastronomia i història. I, finalment, el Priorat és una terra per excel·lència del bon vi, un dels més apreciats del món. Destaquen la DO Montsant i la DO Conca del Barberà. Un bon xarrup i un brindis per la riquesa del nostre territori vitivinícola.