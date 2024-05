Les millors platges de Catalunya per a una estada paradisíaca

Ja estàs fantasiejant amb unes vacances de platja com Mecano a Hawaii Bombay, però les vacances d’agost queden encara molt lluny al calendari. Tens ganes de passar-te tot el dia ajagut en una cala paradisíaca com una balena encallada a la riba? Fes-ho sense pujar a un avió: a Catalunya hi ha platges perfectes per a això.

Per exemple, la cala d’Aiguablava de Begur que gràcies a les seves aigües cristal·lines i turqueses, ha sigut seleccionada per Viatges National Geographic com una de les 25 platges més representatives d’Espanya. Això sí, «només té 100 metres de longitud», adverteixen. Ja saps què vol dir això: corre a primera hora a col·locar la tovallola o oblida’t d’ajeure’t a prendre el sol.

Una altra platja que s’ha colat en el top 25 espanyol és la cala Pola, a quatre quilòmetres de Tossa de Mar. Els artífexs de la llista ho justifiquen defensant la qualitat de la seva aigua però, també, la bellesa dels paisatges que l’envolten. És la definició prototípica de cala de la Costa Brava: sorra gruixuda, envoltada de roques i emmarcada en precipicis escarpats plens de pins.

Però a les platges no només es ve a banyar. National Geographic, en una altra de les seves llistes, en destaca dues de molt atractives per fer-hi un tomb. Són la cala sa Tuna, a Begur, i les Casetes del Garraf, a la sorra i roques de la qual encara s’alcen joies ancorades en el temps: les antigues cases de pescadors que poblaven tot el litoral català.

Les casetes del Garraf. / DIEGO CALDERÓN

A l’extrem sud

Una última recomanació, aquesta a l’extrem sud de Catalunya: a la zona del delta de l’Ebre. Té moltíssimes platges, i totes extremadament recomanables per la seva bellesa. Apareixen a mil guies –fins i tot en prestigiosos rànquings de revistes especialitzades en viatges–, i amb raó. La platja del Trabucador és possiblement la més emblemàtica: un petit tros de terra envoltat de mar als dos costats que et farà sentir-te atrapat enmig del no-res, a l’estil de Lost.