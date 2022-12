El nou CAP de Girona

L’abril de l’any 2007 –o sigui fa 15 anys– es va anunciar que la ciutat de Girona tindria un nou Centre d’Assistència Primària (CAP). Va ser batejat com a Girona 5 i havia de servir per descongestionar els Girona-2 (al barri de Can Gibert del Pla) i Girona-3 (a Montilivi). Dic havia perquè mai més s’ha sabut res més. Es va concretar fins i tot que estaria situat a la perllongació del carrer Migdia i que estaria construït en un termini de tres anys. L’Ajuntament de Girona havia de cedir els terrenys per fer el nou dispensari, projectat i pensat per atendre entre 12.000 i 15.000 pacients d’aquesta àrea de la ciutat: Eixample i Migdia. Una vegada més una promesa i un anunci que va caure en sac foradat. Ara s’ha tornat a parlar de fer un nou CAP. El lloc ja no és el mateix. Ara s’ha plantejat aixecar-lo al costat de la biblioteca Carles Rahola, al carrer Emili Grahit. Salut vol ocupar un solar situat entre la biblioteca i l’encara delegació del Ministeri de Defensa, l’únic edifici que encara queda dempeus de les antigues casernes que van donar pas a l’actual parc. O sigui que es vol fer damunt una zona verda. Com si anéssim sobrats de zones verdes. No sé què ha passat amb aquest canvi d’emplaçament, però el que és segur és que no és gens saludable sacrificar una zona verda per un edifici...