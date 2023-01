Narcís Bonet Armengol (Barcelona, 1933 - París, 2019) excel·lí com a compositor i com a professor. Era un gran coneixedor de l’univers musical i, alhora, un gran pedagog.

Fill de l’arquitecte Lluís Bonet i Garí, deixeble de Gaudí, i de Mercè Armengol, de petit ja rebé influències ben destacables de Conxita Badia, Joan Llongueras, Joan Massià, Eudard Toldrà...

Amb tan sols tretze anys (1946), debutà com a pianista al Palau de la Música Catalana. La pedagoga Nadia Boulanger, el 1949, el portà a París per a continuar la formació musical sota el seu mestratge al Conservatoire Américain de Fontainebleau, on rebé distincions importants de composició i on, el 1979, la succeí en la direcció d’aquest centre.

Ens abellia aprofundir en la seva figura i obra i per això fa uns mesos ens posàrem en contacte amb la seva esposa, la soprano i artista polifacètica Hélène Giraudier. Li proposàrem un exercici singular: que escrivís una carta imaginària, des del moment present, al seu espòs per al nostre llibre Baules. Cartes generacionals. Acomplí l’encàrrec magníficament bé, tant per l’interès com pel caràcter entranyable del text. En volem reproduir un fragment, que fa referència a les tasques de difusió i projecció de Catalunya i de la cultura catalana que Bonet realitzà des de l’estranger.

Diu així: «Cantant cançons teves, en què m’acompanyaves, la poesia d’en Maragall ens transportava... Amb en Foix, Espriu, Riba..., que vas musicar, a més de tenir-hi una relació privilegiada, he descobert un món ric i sensible. La teva música era un pretext per a fer conèixer la teva terra als diversos països on es tocava».

Avui mateix, dia 17 de gener, al Palau de la Música Catalana, amb motiu d’un concert homenatge a Manel Cabero (1926-2022), director coral i fundador del Cor Madrigal, s’interpretaran dues peces musicals de Bonet. Per un costat: Ho sap tothom, i és profecia, sobre un poema de J.V. Foix, cantata per a orquestra, cor mixt (amb la participació de Giraudier), cor infantil i amb l’acompanyament del públic. Per l’altre, En un dur llitet, nadala tradicional catalana, amb arranjament de Lluís Avendaño.

El passat 11 de gener s’acomplí el quart aniversari de la mort de Narcís Bonet. I el proper diumenge dia 22 hauria complert noranta anys. Diferents notícies que ens conviden a voler conèixer més la figura i l’obra d’un home que –com a persona, compositor i pedagog– mereix els adjectius d’elegant i genial. El seu llegat en el món de la música és ben viu.