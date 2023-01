Un clatellot a temps per als «Danis Alves»

És molt complicat, per no dir impossible, saber en què pensa Dani Alves quan prova d’adormir-se cada vespre a la cel·la de Brians II. Potser se sent culpable, potser està enrabiat amb la societat perquè creu que no hauria d’estar allà tancat, tal vegada els remordiments el turmenten. O, directament, es maleeix a si mateix per no haver fet servir els seus diners per escapolir-se al Brasil abans de ser detingut. Qualsevol de les quatre opcions és possible. Però, sense voler caure en tòpics sobre futbolistes amb poques llums i un excés d’ego, no és gens forassenyat que estigui convençut que no mereix anar a la presó. «Què no saps qui soc jo?» «Soc Dani Alves i el que va passar a Sutton és normal, aquella dona volia que jo me la follés». Les frases són inventades i, ara que té un advocat dels cars, segur que a Dani Alves ja li han explicat que no les ha de dir mai en públic. Encara que ho pensi. I aquí, en el que pensen els molts «Dani Alves» que volten pel món, hi ha el problema. En la idea que per ser un futbolista/actor/polític/youtuber famós no hi dona que no vulgui anar-se’n al llit (o al lavabo) amb tu. Encara que diguin que no.

Tocar de peus a terra no és fàcil per a ningú. Però quan, de sobte, els diners surten per les butxaques, apareix gent de sota les pedres que vol estar al costat del famós de torn i, sobretot, ningú s’atreveix a fotre-li un clatellot per dir-li «això no», és fàcil que el futbolista/actor/polític/youtuber perdi el món de vista. Fins al punt que pensi que aquell paio enrotllat que va conèixer en un bar realment és amic seu. O que aquella noia, vint anys més jove, se’l mira o intenta acostar-s’hi mentre balla la discoteca, només pensa quan ell la portarà al lavabo a «fer-la cridar de plaer». Fins que, de sobte, el funcionari de la presó de Can Brians truca a la porta de la cel·la i li recorda al futbolista/actor/polític/youtuber que la realitat és una altra. Ben diferent. Encara que a ell ningú s’hagués atrevit mai a dir-li. Amb Dani Alves, presumptament el seu entorn ja ha fet tard per explicar-li. Però segur que encara hi ha molts futbolistes/actors/polítics/youtubers a qui no els hi aniria malament un clatellot a temps.