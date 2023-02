Quan un grup no té una direcció sensata i responsable, passa el que passa i que, a més, és molt difícil d’explicar. En Turull ja valdria per comandar el partit, però els Batet, de Dalmases, Borràs, Madaula, Erra, etc, l’hi posen tan difícil, que és impossible que en surti rés de positiu. I si, a més, deixes perdre allò poc bo que tenies, Giró, Puigneró, etc … el fracàs és «de manual».

La darrera, la dels pressupostos. La cosa és quasi increïble: Els pressupostos de la Generalitat els va fer un conseller de Junts, en Giró, per tant es podria dir que són els pressupostos de Junts. ERC quasi no els ha canviat i, a més, ha inclòs alguna de les peticions que Junts va fer a la darrera hora. Doncs bé, Junts ha fet una esmena a la totalitat, com si fos un PP, Ciutadans o VOX qualsevol Que ho expliquin!