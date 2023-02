Soc Javier Heredia, un advocat de 34 anys que fa gairebé un any va arribar a Palamós i Sant Joan des de Ciudad Real, lloc que molta gent denomina «l’Espanya profunda». Estic aquí perquè em vaig enamorar d’una palamosina de tota la vida i no vaig tenir més remei que mudar-me, però el que no podia imaginar és que també m’enamoraria de la gent d’aquest poble res més arribar.

Els veïns de Palamós i Sant Joan són gent senzilla i agradable que m’han fet sentir com a casa des del primer minut que vaig venir a viure aquí. Palamós és un poble de pescadors, molt agradable per viure, si que és cert i no fa falta que m’ho digui la gent, que ha viscut temps millors.

El primer que crida l’atenció és la falta d’oportunitats, especialment per a la gent jove. Un municipi que troba a faltar la falta d’inversions i infraestructures.

A la meva parella i a mi ens encanta passejar per Palamós i perdre’ns pel carrer Major, però no obstant això no deixes de veure locals buits de botigues de tota la vida que es veuen obligades a abaixar la persiana. Ens encanta sortir a passejar pel passeig marítim, que segons expliquen els veïns i veïnes, està pendent d’una gran reforma. Reforma de la qual només són visibles en els cartells.

Una altra nota, desgraciadament, característica de Palamós i Sant Joan són les tanques d’obra sense paletes treballant dins. Porto gairebé un any aquí i sempre estan les mateixes obres, en el mateix estat sense avançar un mil·límetre. Com per exemple les obres de l’Eixample o la prolongació d’Enric Vincke. Gairebé com un reflex del que és Palamós actualment. Immobilisme i inacció. A tot això haig d’afegir la brutícia que trobem en els nostres carrers reflexa també l’abandonament del poble.

Tinc la sort de viure molt a prop de l’Hospital Comarcal de Palamós i cada dia veig el que suposa una infraestructura com aquesta per a un nucli de població com Palamós i Sant Joan i el que suposaria per al mateix que el futur Hospital Comarcal marxés d’aquí per a anar-se a Platja d’Aro o qualsevol municipi, com s’està rumorejant.

A més, tinc edat suficient, ja que he viscut unes quantes campanyes electorals, per suposar que l’emplaçament del nou Hospital Comarcal pugui usar-se com a proposta per a treure rèdit electoral en les pròximes eleccions municipals.

Palamós i Sant Joan necessiten un canvi, no cal que ho digui jo ja que és el que es comenta als carrers i en les cafeteries del poble. Fa falta molta feina per a revertir aquesta situació en la qual està sumida el poble des de fa uns anys, només hem d’aprofitar les nostres possibilitats.