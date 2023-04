Platja d’Aro demana una solució

El proppassat dissabte uns quatre-cents veïns i estiuejants de Platja d’Aro –tots ells propietaris d’immobles– s’atansaren fins a l’ajuntament per tal d’escoltar l’alcalde, Maurici Jiménez. La problemàtica de la línia maritimoterrestre porta de corcoll els ciutadans i els responsables polítics, atès que es tracta d’un tema complicat i que s’arrossega des de fa molts anys. No cal oblidar que la llei de costes és del 1945.

Aquesta problemàtica afecta a dos municipis de les comarques gironines: Castell-Platja d’Aro i Castelló d’Empúries, en el seu terme d’Empuriabrava.

L’alcalde Maurici Jiménez va fer front a una assemblea difícil amb èxit. És un home treballador que explicà totes les iniciatives que des del municipi s’han fet per tal de solucionar la qüestió. I en aquest sentit gaudeix del suport de les associacions implicades. La seva exposició fou impecable al costat de la notària i de l’advocat que prepara el contenciós. Un professional, Lluís Pau, que coneix com el palmell de la mà tots els racons de Castell-Platja d’Aro i que col·labora amb l’ajuntament des de l’època de l’ alcalde, Anicet Clara (epd).

Els afectats són uns 850 veïns que en aquests moments no poden inscriure al registre les propietats, ni poden vendre ni heretar. És una situació de bloqueig on s’afegeixen molts negocis turístics del passeig –ja siguin bars, restaurants, hotels...– que es troben paralitzats atès que la línia maritimoterrestre els passa per dins la propietat.

Fa dos anys l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro ja demanà la desafectació de la zona del passeig marítim, però l’estat encara avui no hi ha donat resposta. Ha existit una absoluta inacció entre dos ministeris –el de Costes i el d’Hisenda– que no troben una solució conjunta que desbloquegi l’impasse actual.

La notària del poble comentà a les associacions de propietaris que caldria fer fressa per tal que des de Madrid es pronunciessin aviat. I això plantejaren l’alcalde i el seu advocat: presentar un contenciós administratiu contra Costes i que a la vegada els veïns afectats fessin el mateix. Diuen que la unió fa la força i en aquest sentit l’alcalde, la notària i les associacions van de bracet, la qual cosa fa preveure que tard o d’hora s’arribarà a una solució.

La paràlisi actual no beneficia ningú. Tanmateix empobreix el municipi, perquè els negocis continuen aturats i els propietaris dels immobles no poden fer res amb les seves finques.

Ni els governs del PP ni els del PSOE han sabut gestionar aquesta problemàtica davant les posicions diferenciades entre Costes i Hisenda. Però la realitat és tossuda i la paràlisi actual no pot continuar in secula seculorum. És per això que l’alcalde s’ha decidit a tirar pel dret, per tal de donar compliment a les justes demandes dels afectats. El passeig marítim de Platja d’Aro no mereix aquest tractament per part de l’Estat, perquè aquesta línia maritimoterrestre no pot hipotecar el futur de molts ciutadans que es troben en un carreró que tot just ara comença a veure una sortida viable després de molts anys de paràlisi absoluta.

En aquest sentit és just destacar la figura de Maurici Jiménez, un alcalde que sap afrontar els problemes i donar la cara. És conscient que avui l’administració de l’Estat no es fàcil de vèncer, però gaudeix dels contactes necessaris com per fer veure a les ministres Rivera i Calviño que Platja d’Aro vol una solució ja. Les eleccions generals seran a finals d’any i és ben possible que es tinguin notícies abans d’aquesta data. De moment, venen unes municipals i seria bo que les tramitacions dels documents i negociacions continuessin unànimement entre els grups municipals. Hi ha temes com aquest en els quals no val les polítiques de vol gallinaci. Hi ha molta gent afectada i implicada. De totes maneres, les gestions estan ben encaminades i tot fa pensar que la desafectació pot ser més fruit de la negociació que no pas del contenciós. I aquí l’alcalde hi té un paper molt important a jugar.