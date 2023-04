Els sous i els robots

Analistes digitals com el doctor Onkar Singh, adscrit a la Uttarakhand Technical University (Índia), sostenen que la transformació econòmica derivada de la cinquena revolució industrial «afectarà negativament els requisits manuals». Tot i això, com afegeixen altres experts, s’està dissenyant sistemes automatitzats i intel·ligents que necessiten els esforços humans per funcionar com cal. «Els robots que reemplaçaran les persones per fer certes tasques seran omnipresents en diverses indústries», alerta Singh. No és res que no hagi passat en les dècades –i segles– anteriors: a l’agricultura, al sector de l’alimentació, a la construcció, etc. De fet, en això mateix van consistir les revolucions industrials precedents. Per a aquest professor, cal centrar-se en el desequilibri entre els sous de la minoria més ben preparada per a la indústria 5.0 i la resta de personal, no només en l’eventual destrucció de llocs de treball per la irrupció dels robots. Segons el doctor Onkar Singh, la diferència en la demanda d’ocupacions d’alta i baixa qualificació anirà augmentant. La desproporció salarial està començant a ser «pertorbadora» a les nacions amb una gran població. El context és fins i tot «angoixant» en mercats desenvolupats com la Xina, els Estats Units, el Japó o Corea del Sud.