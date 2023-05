Pedro Sánchez, Jordi Pujol i Girona

Fa uns dies Pedro Sánchez, president del govern d’Espanya, va fer una visita institucional a Girona. L’ajuntament i l’alcaldessa, Marta Madrenas, varen ser ignorats . Aquest fet porta al record d’un comportament similar de Jordi Pujol durant una visita de fa unes desenes d’anys a Camprodon .

En les èpoques de domini absolut de Convergència, la majoria dels ajuntaments de la Catalunya interior eren de CiU. Una excepció era Camprodon amb Berta Bada com a alcaldessa pel PSC. Un dia, Jordi Pujol, com a president de la Generalitat, va fer-hi una visita, va reunir-se amb membres del seu partit i amb persones més o menys afins i tots plegats anaren a passejar pel poble. La seva agenda no contemplava una visita de cortesia a l’Ajuntament. Després es varen aplegar en un dinar; és en aquest moment que protocol es va adonar que ningú havia comunicat a l’alcaldessa, elegida democràticament, de la visita del president. A corre-cuita varen telefonar-la tot convidant-la al dinar, aquesta, molt dignament, va contestar que seria un honor per a ella donar la benvinguda al president Pujol a la Casa de la Vila. Aquesta actitud de dignitat democràtica va ser defensada pel PSC, d’aquella època, amb un article titulat «Doña Berta o la dignitat d’un poble», on es criticava el comportament del president i es lloava i aplaudia la conducta de l’alcaldessa.

Pedro Sánchez a Girona, igual que Jordi Pujol a Camprodon, varen ignorar l’ajuntament i a las respectives alcaldesses perquè no eren del seu partit, menyspreant així que varen ser elegides pels seus ciutadans. El que va passar a Camprodon ara s’ha repetit a Girona .

Actualment hi ha un debat acadèmic sota el títol «Com moren les democràcies». L’erosió de les institucions i la manca de cultura democràtica es troben dins dels possibles elements. Una de les preguntes que es fan és si hi pot haver democràcia sense demòcrates i sense l’augment d’uns valors i d’una cultura que es basa en la tolerància i el respecte a l’altre i contraris a la polarització. Així es va creant una societat sense valors i merament funcional. Els missatges que s’estan donant són que la democràcia només serveix per elegir uns polítics que ens han de resoldre els problemes durant uns anys deixant fora els valors i l’augment de la cultura democràtica. Davant aquest plantejament no és estrany que molta gent jove, educada en països democràtics, comenci a pensar que un règim autoritari no seria tan dolent. El que està passant en molts països es troba en l’arrel d’aquest debat.

Fa trenta-cinc anys, la premsa va criticar el comportament partidista del president Pujol al ignorar una persona, elegida pel poble de Camprodon. Ara, unes dècades més tard, un fet similar, protagonitzat pel president Pedro Sánchez a Girona, la majoria de la premsa ho ha normalitzat, tot dient que va ser un passeig lúdic partidista per la ciutat. Que la cortesia institucional quedés arraconada no ha merescut cap comentari. Estan augmentant o disminuint els valors democràtics a la nostra societat?