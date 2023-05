EAJ-38 s’apaga, Ràdio Girona segueix

No passa res. Ràdio Girona, l’emissora degana de les nostres comarques té bona salut a poques setmanes de fer noranta anys. El que passa és que, sense que ni tant sols hagi estat notícia, la Cadena Ser, titular de l’emissora, ha pres la decisió de posar fi a les emissions en AM, dita també Ona Mitjana. Cap problema. No crec que gaire ningú la trobi a faltar tret d’algun romàntic de les ones, com jo mateix, que gaudim d’escoltar el so característic –interferències incloses– d’allò que, quan jo vaig començar a treballar a la ràdio, en dèiem encara «Onda Normal».

La tecnologia de l’emissió en AM ha quedat obsoleta des de fa anys amb el pas de l’audiència a la FM i, cada cop més a Internet. Els sistemes tècnics canvien però la ràdio continua i amb una fenomenal implantació entre la població. L’Ona Mitjana, a més d’haver perdut pràcticament tota l’audiència, requereix d’uns sistemes tècnics cars de mantenir i d’un elevat consum elèctric.

Però hi ha un sentiment nostàlgic en aquesta pèrdua. Recordo, quan era petit, l’estimada veu de la Francina Boris: «Están ustedes en sintonía con Radio Gerona, emisora EAJ-38», aquest és l’indicatiu internacional de l’estació emissora, que va emetre des de l’any 1933 fins fa pocs dies. Durant molts anys des d’aquells vells estudis del carrer de la Força, més tard des de Pompeu Fabra i actualment des de la plaça Josep Pla. Als anys seixanta li va sortir la competència de «Están escuchando La Voz de Gerona, emissora número 14 de la Cadena Sindical». Són veus que encara queden a la memòria d’alguns i que, poc a poc, s’aniran esborrant. Com aquell mític indicatiu «Aquí Radio Andorra!».

Personalment, com a professional de la ràdio des de fa més de quaranta anys, he patit dues crisis antagòniques i complementaries. Al principi de les emissions en FM sentíem dir allò de «no sé on s’agafa, això, no ho trobo». Més dolorosa va ser la segona part que em va tocar viure a Ràdio Girona, quan l’audiència es va passar massivament a la FM i encara no disposàvem d’una freqüència per a les emissions i la gent ens feia el mateix comentari.

EAJ-38 ja és història, Ràdio Girona continua. Aquella espectacular antena emissora que surt del cementiri de Sarrià de Dalt –es veu molt be des de l’autopista– ja és un monument obsolet. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.