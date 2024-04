Haureu sentit a dir que aquest pròxim Sant Jordi al vespre, els editors no facilitaran la llista de llibres més venuts, amb la que acostumen a obrir els telenotícies i informatius de ràdio. És igual, perquè jo mateix estic en condicions de dir-vos quins seran els llibres més venuts, i no m’equivocaré gaire.

Els llibres més venuts seran els que venen signats per presentadors de televisió i ràdio, els tertulians i els col·laboradors amb secció fixa. Aquests escriptors ja fa dies que es passegen per tots els platós i locutoris i són entrevistats pels seus col·legues, que tenen hemorràgies de plaer explicant les bondats d’un llibre que segurament no han llegit ni llegiran. Els programes de la tele i la ràdio pública aquests dies estan farcits d’amics de la casa que hi van a parlar del seu llibre amb un desvergonyiment pornogràfic. A can RAC1, que és una empresa privada, que facin el que vulguin, però tampoc són mancos en aquest tema.

És ben cert que ser presentador de televisió o una estrella de rock no és incompatible amb ser un bon escriptor. Quedi clar.

I després venen els escriptors de debò, alguns dels quals estan ben promocionats per les seves editorials i que mereixen tenir una bona difusió. I, al darrere hi venim autors com un servidor, que ballem per un peu si som capaços d’arribar als mil exemplars venuts i ja ho considerem un gran èxit. Si algú em demanés consell per a ser escriptor li diria que, sobretot, es faci presentador de televisió o miri de tenir una secció a TV3, Catalunya Ràdio o RAC1. I que consti que no em queixo, perquè jo també he tingut els meus minuts de glòria mediàtica.

Com que som afeccionats a fer llistes, goso a fer-ne una. Ja veureu com a la relació dels èxits de la diada NO hi haurà cap d’aquests llibres: L’Odissea d’Homer, El quadern gris d’en Josep Pla, Mirall trencat de Mercè Rodoreda, L’illa del tresor de Robert L. Stevenson, Cims borrascosos d’Emily Brontë, A sang freda de Truman Capote, Pedro Páramo de Juan Rulfo, Cien años de soledad de Gabriel G. Márquez, Solitud de Caterina Albert, Timandra de T. Kallifàtides, El vigilant del camp de sègol de J.D. Sallinger, Oliver Twist de Charles Dickens, El Quixot de Cervantes, Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, El roig i el negre de Stendal. M’hi jugo un pèsol a que cap d’aquests títols estaran a la llista dels guanyadors de la festa dels llibres. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

