No hi haurà prou pals de fregar

Recorden quan pocs dies abans de decretar-se l’estat d’alarma per la pandèmia de la Covid-19 s’esgotava el paper de wc i tothom corria desesperat al supermercat a comprar-ne dotzenes de rotllos? Doncs ara a la ciutat de Girona passarà tres quarts del mateix, però amb els pals de fregar. Sí, perquè no n’hi haurà prou per eixugar la quantitat de babaies que treiem molts gironins veient la classificació de la lliga de Primera Divisió i veient el nostre equip allà dalt de tot. Faltaran pals de fregar i pitets... perquè no només babegem contemplant com va la lliga sinó també pel joc i el futbol que practica l’equip. La manera de jugar del Girona de Míchel està despertant l’admiració que, en el seu moment, i salvant alguna distància, va generar el Dream Team de Cruyff. És un equip que sap tenir la pilota als peus, jugar i reaccionar i donar la volta als partits en els moments més complicats. I això fins ara no passava. No ens queda més remei que gaudir del moment i d’aquesta època, que segur que vindran temps pitjors, i no renunciar a res ni a cap objectiu per més fantasiós que ara ens sembli. El futbol no deixa de ser un entreteniment. Com el que llegeix un llibre o mira una pel·lícula o una sèrie. No ha de tenir cap més connotació que no sigui això, entretenir i gaudir. Estem ben entretinguts...