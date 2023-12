Desconec si hi ha un dèficit hoteler al conjunt de la Costa Brava però atesa la històrica empenta turística i el boom aparellat a la construcció en molts municipis costaners a partir de la dècada dels 70, tendeixo a pensar que l’oferta pot ser suficient almenys per una temporada estival que, malgrat els vaivens d’una meteorologia canviant, encara es pot allargar ateses les grans possibilitats d’oferta cultural, monumental i/o de lleure que poden oferir alguns dels pobles que encara opten per tancar la barraca abans d’hora.

Fa uns dies, el periodista David Céspedes posava el nit a la nafra en aquest tema del dèficit hoteler, afirmant que sovint els de Girona estan plens i els visitants, ja siguin turistes, empresaris o viatjants de comerç, s’han de buscar la vida i el descans lluny dels quatre rius. Efectivament, ja fa temps que aquest problema es posa damunt la taula i no només durant la temporada estival, sinó especialment en el transcurs d’esdeveniments importants com ara les Fires i Festes de Sant Narcís, la mostra Temps de Flors o aquestes properes festes nadalenques. Més enllà de la ciutat en el seu conjunt, també tenen poder d’atracció les actuacions musicals a l’Auditori, les exposicions d’alt nivell al Caixa Fòrum del carrer Ciutadans, al Museu d’Art, al Museu d’Història de la Ciutat o dels Jueus i la màgia del Museu del Cinema per no parlar, lògicament, de la vessant pròpiament empresarial, amb salons de temàtica diversa que se celebren durant tot l’any al Palau de Fires de Girona així com les trobades professionals ja siguin del ram de la medecina o de l’intel·lecte que arriben via la UdG i, per descomptat, poder veure un partit a Montilivi del Girona FC i l’auge de l’anomenat «turisme gastronòmic» atret per la variada i extraordinària oferta de Girona, encapçalada, és clar, pel tri estrellat Celler de Can Roca.

Històricament, el gremi sempre ha estat reticent en defensar la necessitat de més places i, per tant, nous hotels, però la realitat és tossuda i a poc a poc se n’han construint de nous que han ajudat a equilibrar la migrada oferta. Sembla com si l’aposta de futur siguin els pisos turístics que han proliferat en aquests darrers anys i, en canvi, l’establiment de nous hotels s’hagi estancat quan segurament hauria de ser tot el revés. Efectivament, hi ha noves llicències donades com per exemple el que s’instal·larà a la plaça Marquès de Camps on antigament hi havia el Banc d’España. Seran, però, suficients? Actualment, la ciutat de Girona disposa encara no d’uns 13 hotels en diverses categories sense comptar els Babyllow The Bloom de torn, però un senzill rastreig ens porta a pensar que no n’hi ha prou. Tarragona, per exemple, disposa de 16 hotels i 7 càmpings, però a Toledo, una ciutat turística i monumental com Girona en te ni més ni menys que 57 i si traspassem la frontera veurem que a la ciutat agermanada d’Albí amb menys habitants n’hi ha 47 i, Perpinyà, més de 100. La cosa es dispara si ens arribem a Itàlia. Allí, Siena, una ciutat de les característiques de Girona amb 70.000 habitants disposa de 200 establiments hotelers i Pisa, potser gràcies als vols de Ryanair, amb una població similar supera el centenar, xifra que també la trobem a Sintra, a Portugal.

Naturalment, aquestes dades i la realitat d’un creixement del 10% de visitants respecte l’any passat i d’un increment del 23% de pernoctacions, així com el recent estudi de la UdG certificant el potencial d’atracció de visitants d’alt poder adquisitiu fora de temporada, haurien de fer reflexionar sobre el present i el futur del turisme en general però també de la ciutat dels quatre rius amb una àmplia oferta de qualitat. O ja ens va bé anar pel camí dels pisos turístics i/o foragitar els visitants com es va intentar fer en el mandat passat? A les portes d’un nou museu d’Art Contemporani (si és que s’arriba a fer), sembla evident que no només no es poden posar impediment a noves llicències sinó que caldria estimular-les.