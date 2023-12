President, parlem dels habitatges d’ús turístic a Catalunya.

Què pretén vostè, amb aquest decret llei 3/2023 contra els habitatges d’ús turístic?

Jo l’hi explicaré amb poques paraules: disminuir el turisme a tot Catalunya. Només a les comarques gironines es calcula que es perdran més de 500.000 turistes l’any els propers 5 anys amb la revocació de llicències (més de 1.100 llicències només a Pals amb més de 5.000 places d’allotjament turístic).

Això representarà una pèrdua de poder adquisitiu dels 88.000 petits propietaris que tenim habitatges turístics, molts d’aquests per arrodonir les nostres pensions, de jubilats com jo que fem esforços per arribar a final de mes. De passada, afavorir els hotels perquè tinguin més demanda i s’hagin de construir més afectant paratges naturals. Per cert, com els hi va a Golden Hotels & Experiences? Diuen que són propietat de la seva família i que també estan a municipis de la Costa Brava on el seu decret llei obligarà als ajuntaments com el de Pals a reduir habitatges turístics fins a un 80%.

Què ha fet vostè per Catalunya i els catalans durant aquests anys (pels 8 milions, no per un parell de centenars de persones)? Res de res.

Hospitals col·lapsats, però a vostè no li preocupa, perquè té la seva assegurança privada que paguem tots els catalans. Una pèrdua del nivell acadèmic dels nostres fills i nets, però ben segur que els seus fills van a col·legis privats. Un augment dels impostos, com la taxa turística que ha pujat per sobre de la que paguen els seus hotels (vostès tenen excepcions, jo no). Res per combatre la sequera, fa sis anys que haurien d’haver pres mesures, etc.

Metges, infermeres, mestres... tots mal pagats, però polítics amb sous molt superiors a la mitjana... un error o una mala gestió dels primers, pot costar vides o incultura a tot el meu país, un error dels polítics que estan emparats per les seves lleis injustes... i vostè s’equivoca a diari.

Si estima Catalunya, revoqui aquest decret llei i plegui, Sr. Aragonès.