Benvolgut director: Ens trobem davant d’una societat que creu acceptar tots els gèneres existents i totes les orientacions sexuals. Això no obstant, des del meu parer és més aviat un voler i no poder. Viuen amb un antifaç que els fa semblar que ho accepten i, fins i tot, ho aplaudeixen. Es tracta d’una cosa moderna, que el planeta i la societat avança. I, amb la finalitat d’integrar-se i sentir-se oberts de ment, diuen que ho accepten.

Realment ho creieu? Pista: no. Creiem que les relacions heterosexuals estan normalitzades, però ens fa fàstic veure dos gais i ens agrada veure dues lesbianes. Estem a favor de tots els gèneres, però una noia transgènere és un oncle. Abanderem «l’amor no té edat» però és un tema a comentar pels suposats aprofitaments de les dues parts.

Deixeu-me dir-vos que no som aquesta societat moderna i oberta que creiem. No us preocupeu, tot arribarà. Així i tot no ens posem la bena als ulls i ens cataloguem d’una cosa que no som.

Gràcies per la vostra atenció.