aig poder veure la pel·lícula Tot a la vegada a tot arreu sobre el multivers, els universos paral·lels segons les decisions que prenem en cada moment.

Aplicant el multivers al DdG, podria passar que quan Salvador Sostres escriu que «l’independentisme és irrellevant», li vingués al cap d’una experiència en un altre univers que al Parlament, l’independentisme encara és del 52%. Quan Jordi Xargayó critica els 15 mil euros que cobra Clara Ponsatí, pogués fer un salt al multivers i saber que si és eurodiputada, amb els vots de la ciutadania, doncs que se’ls ha guanyat, i potser recordar que en un altre univers ell va ser eurodiputat i li semblava la mar de bé cobrar aquesta xifra.

Posant-me els auriculars del multivers he recorregut els 1.000 milions d’universos possibles del DdG i en tots he vist quasi en exclusiva entrevistes a la contraportada de l’Albert Soler, a veure si apreta el botó de l’auricular i per exemple quan entrevista Antonio Robles no se’n descuida de dir-nos que fou de Ciutadans i li arriba per l’auricular alguna pregunta mordaç de les seves, sobre llengua castellana perseguida a Catalunya etc. que li podria haver fet i no tant de sabó.

Per cert, si la pel·lícula va guanyar 7 premis Òscar a l’edició d’enguany com devien ser les altres...