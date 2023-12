Ja no és una anècdota

La Gran Enciclopèdia Catalana defineix el terme anècdota com un petit fet particular, més o menys curiós, d’història o de la vida íntima d’algú. I l’Institut d’Estudis Catalans concreta que anecdòtic és tot allò que atén principalment o exclusivament les anècdotes. Aquest qualificatiu es va aplicant des de fa setmanes a la trajectòria del Girona a la Lliga de Primera Divisió. Però han passat les jornades i ara no crec que sigui ni adient ni adequat parlar d’anècdota. És una manca de respecte. És un lideratge ferm i forjat en el treball, el bon joc i la disciplina de l’equip de Michel. En definitiva, és qui més punts ha sumat. Un fet real. Encara més, fins i tot, considero ja una manca de respecte parlar i dir que el lideratge és anecdòtic. Som a mitjan desembre i l’equip gironí va primer. Va sumant elogis però, així i tot, hi ha qui sempre des de la prepotència i la no acceptació d’aquest fet ho continua qualificant d’anècdota. Doncs no, rotundament no. El Girona és líder per mèrits propis i, evidentment, no es pot saber fins on arribarà aquesta trajectòria i si es consolidarà i mantindrà. Ningú ho pot preveure en aquests moments. És igual. La lliçó que ha donat aquest equip des de la humilitat és monumental i ja ha deixat de ser un fet particular, més o menys curiós...