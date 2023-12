Estudiants sense pràctiques

Fa més d’un any que es va aprovar una nova normativa que contemplava l’obligació que els estudiants en pràctiques no remunerades fossin donats d’alta de la Seguretat Social. Com passa sovint, la intenció de l’administració és bona, però sovint tira pel dret sense tenir el consens necessari ni preveure moltes circumstàncies que afecten part de l’alumnat o de les empreses col·laboradores.

A partir de l’1 de gener, veurem com molts estudiants que havien de començar pràctiques no ho podran fer. El sindicat USTEC alerta que a Girona algunes empreses ja han optat per rescindir els convenis de pràctiques, te atribueix a la falta de comunicació entre els departaments d’Educació i d’Empresa de la Generalitat-. El cert és que la problemàtica no afecta només Catalunya i que conselleries d’Educació de tot Espanya han reclamat al govern una pròrroga fins a l’inici del curs vinent amb l’objectiu d’establir mecanismes àgils per gestionar tots els tràmits.

En un país amb dèficits evidents pel que fa a formació professional -el percentatge d’estudiants que opta per la FP no arriba al 15% quan la mitjana europea és del 25%- no té cap sentit imposar normatives que acaben perjudicant l’alumnat.