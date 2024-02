"Rabo de toro" per a la presidenta

Un migdia de finals de juny del 2016, aviat farà vuit anys, vaig trobar-me amb notables dificultats perquè el taxi en el qual anava em deixés a la porta de casa a Madrid. Dos carrers més enllà del meu portal els accessos estaven bloquejats per una vintena de vehicles i una munió de policies espanyols i nord-americans. El porter em va informar que Michelle, la dona del llavors president nord-americà Barack Obama, estava dinant a La Castela, una de les bones tavernes del barri del Retiro on vaig anar a viure ja fa tres dècades i que avui s’ha convertit en una de les grans zones de moda de restauració de la capital.

Em va agradar constatar que la primera dama era del morro fi. No era estrany, els seus amfitrions eren uns íntims amics seus: l’ambaixador americà a Espanya, James Costos i el seu marit, Michael Smith, qui va decorar la Casa Blanca quan hi varen aterrar els Obama. Costos, antic directiu audiovisual, va deixar petja a Madrid i va tenir una gran vida social i de relació amb molts sectors del país. Les seves festes i recepcions són ben recordades. I varen recórrer els millors restaurants del país. Ja exambaixador, Costos té casa a Madrid i a Mallorca on sovint s’hi instal·la Michelle Obama. A més l’actual ambaixadora, Julissa Reynoso, també és amiga seva. El mes d’abril d’ara fa un any els matrimonis Obama i Spielberg es plantaren a Barcelona per anar a veure un dels concerts de Bruce Springsteen a l’Estadi Olímpic. S’ho passaren tan bé que fins i tot feren (elles) de coristes del «boss» pujant a l’escenari, menjant als restaurants de Jordi Cruz i Rafa Zafra, passejant pel barri gòtic i anant d’excursió a Montserrat.

En aquesta darrera excursió a Barcelona ja gaudien del magnífic estatus expresidencial, sense les tensions pròpies del càrrec que patia la família Obama, voltant món, dinant i sopant als millors restaurants, oferint ben retribuïdes conferències i treballant per causes ben vistes. En aquell primer viatge a Madrid de Michelle Obama ja eren al final del segon i darrer mandat. Dies després de la seva estada a La Castela, hi vaig anar. Sovintejo aquesta taverna on es mengen els tipus de coses de tota la vida pròpies d’aquests establiments. Em vaig permetre preguntar què havia menjat la primera dama. Milfulles de ventresca i rabo de toro. Cua de bou probablement, malgrat que a Madrid de tot en diuen rabo de toro. No és el mateix, però tampoc és tan diferent. Com que no m’agrada el pebrot vaig descartar el primer plat de la presidenta i em vaig centrar en el segon que vaig menjar tot sol a la barra de marbre amb un xató de vi de la seva bota. Per als interessats afegeixo que toquen prou bé els cigrons guisats amb llagostins i els callos, on també afegeixen quatre cigrons.

El dia abans de les darreres eleccions presidencials nord-americanes, les que Biden va guanyar a Trump, sopava a casa d’uns amics a Madrid. Un dels comensals era coneixedor a fons de la política americana i un expert electoral molt respectat. Va endevinar que no sabríem el resultat electoral fins uns dies després i que podia guanyar qualsevol dels dos. Però va afegir que Joe Biden era el possible segon millor candidat dels demòcrates perquè el primer era una dona. Va jugar una mica amb nosaltres perquè vàrem dir-li si es referia a la candidata a vicepresidenta, Kamala Harris. En absolut: «La millor candidata que tindran els demòcrates en molts anys és Michelle Obama. Ho té tot per guanyar». Inicialment, aquest comentari em va semblar una boutade, perquè res del que jo havia llegit dels Obama es dirigia cap aquesta conclusió.

Les entrevistes que va donar Michelle en publicar la seva autobiografia, gairebé repudiant qualsevol acostament a la política i el dolce far niente en el que s’ha instal·lat el matrimoni com es va comprovar amb la seva estada barcelonina anaven en la mateixa direcció. Però aquests dies s’especula amb força que la repetició de l’enfrontament entre Joe Biden (81 anys) i Donald Trump (78) al mes de novembre està en dubte. Trump no està fi, però Biden mostra sovint signes d’atordiment evidentment exagerat pels republicans. I a les enquestes va per darrere de Trump. De tal manera que des de fa unes setmanes el nom de Michelle Obama ha tornat a aparèixer com a alternativa urgent si la salut de Biden es complica. L’entorn de l’ex-primera dama ho nega rotundament, però dades a la mà, les primeres enquestes apunten que Michelle guanyaria Trump. Evidentment, si fos així s’acabarien els tiberis festius a Madrid i Barcelona i arreu del món. Veurem.