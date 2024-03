El Govern ha aprovat el projecte de pressupost 2024, els pressupostos més alts i més socials de la història de la Generalitat. 43.700 milions d’euros que ens permetran tenir més mestres, més personal sanitari, més mossos, i donar resposta a les necessitats de la ciutadania i als reptes que tenim com a país, com el de fer front a la sequera que patim, destinant 1.000 milions d’euros a pal·liar-ne els efectes i preparar-nos pel futur.

Aquests pressupostos destinaran 178,6 milions d’euros a la vegueria de Girona, un 14% més que l’any passat.

Coincidirem que la salut és primordial, convé reforçar la sanitat pública, per això a comarques gironines s’invertiran 24 milions d’euros en aquest àmbit; per una millor atenció sanitària, més propera i amb menys llistes d’espera. Aquests diners faran possible que continuem treballant per fer realitat el Campus de Salut, la inversió més important de la demarcació dels pròxims 50 anys. Però aquesta feina l’hem de fer al mateix temps que seguim invertint per millorar l’actual Hospital Josep Trueta, i això és el que preveuen aquests comptes. A banda, també es destinaran recursos a l’Hospital de Blanes i a la millora de l’atenció primària amb projectes com la construcció del nou CAP d’Olot, el CAP d’Hostalric o l’ampliació del CAP de l’Escala, per posar alguns exemples.

També hi haurà inversions importants en transport i mobilitat, amb 57,8 milions d’euros que permetran millorar el transport públic interurbà de bus arreu de la vegueria; dur a terme actuacions de conservació i millores en carreteres, com a la C-66; o posar fil a l’agulla en el projecte de la variant d’Olot, llargament reivindicat pel territori.

Uns pressupostos que també comptaran amb més mesures de suport als municipis. A la vegueria de Girona l’increment del Fons de Cooperació Local posarà a l’abast dels ajuntaments gironins més de 26 milions d’euros. Uns recursos molt importants perquè la Generalitat pugui acompanyar als consistoris en el seu dia a dia, i als que s’hi sumaran altres convocatòries com el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya; els 32,8 milions d’euros al contracte programa de drets socials amb els ens locals o els 8 milions d’euros per a polítiques d’igualtat i feminismes amb els governs locals, per citar-ne uns quants.

Uns comptes amb què el Govern continua reforçant l’estat del benestar, i és que des de l’inici de la legislatura el pressupost de salut, educació, drets socials i habitatge, ha crescut més d’un 30%. Sense anar més lluny, els pressupostos d’enguany preveuen augmentar un 10% les inversions en educació, un increment que, entre d’altres, permetrà reforçar l’educació inclusiva o l’educació infantil.

Tot això sense oblidar l’aposta per la cultura i la defensa de la llengua; l’impuls de la recerca i el coneixement; el compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient; o l’empenta a la reindustrialització per crear llocs de treball de qualitat i amb valor afegit.

Aquests són els pressupostos que hem presentat com a Govern, els que acaben amb les retallades que ha patit el país en molts àmbits, durant anys. Els comptes que necessitem per seguir avançant, per continuar transformant, i per tirar endavant actuacions i polítiques públiques que millorin la vida de la ciutadania, que millorin la vida de les gironines i els gironins.