«Mola» pacificar, però lluny

La proposta de pacificació del trànsit a Girona de la plataforma Mou-te en Bici ha aixecat cert revolt entre la ciutadania i cert silenci entre els polítics. La idea parteix de la base que la Gran Via de Jaume I i la carretera Barcelona han de deixar de ser els eixos de circulació per creuar la ciutat d’est a oest i viceversa, quan hi ha una autopista gratuïta amb quatre carrils i una variant per la vall de Sant Daniel.

En paral·lel, proposa un seguit de mesures per beneficiar els vianants en els trajectes pel centre que inclouria la reurbanització de la zona de la plaça Marquès de Camps i la cruïlla entre el carrer Nou i Jaume I, i treure tots els aparcaments del carrer Sèquia i de l’avinguda de Sant Francesc. En aquest segon vial, s’hi faria un carril bici perquè els usuaris de les bicicletes i els patinets tinguessin prohibit passar pel carrer Nou.

Molts dels contraris a la proposta deuen haver viatjat a moltes ciutats europees on, des de fa anys, el centre és exclusiu per a vianants. I allà ho veuen normal, agraït i respectuós amb el medi. Però a la seva ciutat no. Perquè no volen que res canviï. Perquè tenen pressa o són ganduls a la seva ciutat. Com si a les ciutats que visiten no hi hagués mandrosos o gent que no té temps per res. Sempre ens fem les víctimes.