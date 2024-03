L'Espanya de tots?

Luis de la Fuente. / DdG

No saben què significa la selecció. Creuen que han arribat per quedar-se, per perpetuar-se en el càrrec, per fer de la Federació el seu mas particular. No pensen en el futur, es tracta de guanyar i de fer-ho ja. És cert que a Espanya la selecció no es viu com a l’Argentina o el Brasil, on el combinat nacional és gairebé una religió, però el que ha passat aquí amb Brahim seria impossible en altres llocs on el seleccionador ja seria al carrer per la seva deixadesa i egoisme. Quan li ha interessat, s’ha mogut (ell o altres persones de la Federació) perquè altres jugadors siguin ‘part’ de la selecció espanyola. Amb Brahim, res. Zero afecte. Segurament, no li interessava, però que ho digui clarament. No li agrada prou el futbolista i punt. Però, clar, hi ha un problema: De la Fuente podria ser destituït si no fem un bon paper a l’Eurocopa. Llavors, què passaria? Brahim, que té 24 anys, un gran marge de creixement i molts anys de futbol per davant, ja no serà una opció per al pròxim seleccionador. La gestió d’un futbolista potencialment internacional ha estat nefasta. L’han deixat escapar. Que li ho facin mirar, però el problema és que no hi ha ningú al capdavant de la nau. El president de la Federació vol mantenir-se en el càrrec per inacció, passant desapercebut. A veure si ningú s’adona que és aquí i pot seguir a la butaca presidencial.

Em va cridar l’atenció el que va dir l’altre dia De la Fuente en roda de premsa. Això que «a Madrid ens creiem el centre de tot» buscava l’aplaudiment de l’Espanya perifèrica i enviava un missatge contra el suposat poder de Madrid. Ho va treure per reforçar la seva postura en el cas Brahim, però això no fa més que demostrar que això d’unir no va amb ell. El divideix i venceràs sona a estratègia de temps passats, de victimisme després dels pals que està rebent per deixar escapar Brahim o per l’ostracisme de Sergio Ramos, un altre assumpte espinós per al seleccionador. El central del Sevilla està completant una gran temporada en el seu retorn a la Lliga. Titular indiscutible, bon rendiment i sense problemes físics, De la Fuente no el porta perquè li faria ombra al vestuari i, suposadament, per l’edat, però en canvi convoca Jesús Navas, que és de la seva generació. En fi.