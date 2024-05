«Catalunya Ràdio» amb 626.000 oients (uns 90.000 més des de la darrera onada de EGM) està lluny dels 864.000 de RAC-1. Llegeixo que de dilluns a divendres, 17 de cada 24 hores de Catalunya Ràdio, que s’autodenomina «Ràdio Nacional de Catalunya», són dirigides per productores externes. No és pas molt que el Comitè d’Empresa i el Consell Professional de Catalunya Ràdio, el passat 7-VII manifestés la seva «preocupació per les externalitzacions de programes [...] encarregats a productores que venen amb els seus equips de personal propi i en deixen fora els treballadors de la Corporació.» No estaven d’acord amb aquests «desembarcaments massius de personal extern, que no ha passat per cap procés de selecció públic, quan dins la casa hi ha professionals acreditats...» El Comitè esmentava directament el periodista Ricard Ustrell (33 anys) elegit el juliol passat per substituir Laura Rosel al davant d’El matí de Catalunya Ràdio (que era a la meitat del seu contracte i a la qual no van deixar portar cap persona externa). Els professionals deien no és voler-se convertir en residuals i demanaven a la direcció que definís si aquest era «el camí de futur que tenen dissenyat». Acabaven el manifest així: «Prou externalitzar l’antena i més confiança en la nostra plantilla!»

Més clar, aigua. Els partits (PSC-PSOE ERC i JuntsxCat) continuen repartint el pastís a productores afins. I per què els socialistes? Cal recordar que la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) des de fa poc més d’un any, el formen tres membres proposats pel PSC-PSOE, dos per ERC (inclosa la seva presidenta i directora del Consell de Govern, Rosa Romà) i dos a proposta de Junts. Aquesta direcció va ser l’encarregada d’escollir els nous directors de la televisió i ràdio públiques, aplicant la nova llei i fent un concurs públic. Els guanyadors com a nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio respectivament van ser Sigfrid Gras i Jordi Borda, que fins aquell moment havien estat els número dos dels seus predecessors, Vicent Sanchis i Saül Gordillo; un resultat que va despertar alguns recels entre alguns dels candidats com Miquel Calçada (Mikimoto). Amb el PSC-PSOE la nova direcció va aconseguir un increment de 32 M€ del 2023 que van aprovar al Parlament de Catalunya. A banda d’això, també s’assoliren diverses injeccions de diners extra. Una de 7,5 M€ destinats a produir el nou reality La travessa amb Laura Escanes, el reality El tros, el nou programa d’Albert Om, o la sèrie juvenil Jo mai mai. A aquests, s’hi han d’afegir 6 M€ extra que es van anunciar el passat mes de juny per a produir nous espais d’entreteniment i ficció. En definitiva, el pressupost que la CCMA, disposà per a l’exercici del 2023 d’un 17% més que el del 2022 ( 361,6M€ versus309,4M€) , mentre que el pressupost global de la Generalitat -pactat entre ERC, PC-PSOE i Comuns- només va créixer un 7,6%. (I seguiren les pèrdues.)

Val a dir que les actuacions de la cadena pública de ràdio responien a canvis de la competència de RAC 1 del grup Godó: fa un any l’emissora privada cessà de director Jaume Peral, situà al seu lloc Eulàlia Carbonell i Xavi Pérez, per tal d’«incorporar un perfil més enfocat a la gestió i no tant als continguts editorials», i emprengué retallades víctima de les quals va ser Albert Om i el seu programa Islàndia (que cobreix Versió de Toni Clapés, ara de baixa, amb cinc hores de durada).

La incorporació de la productora la Manchester Radiofònica, SL, propietat de Ricard Ustrell en un 100% (que saltà al reconeixement públic el 2011 quan es va fer passar per Artur Mas per felicitar el rei), suposa un pressupost de 1.914,195 €, segons la pàgina de contractació de la CCMA mentre que el contracte de la Rosel per a dos anys era de 359.920€ (179.960 cadascuna), menys d’una dècima part. Ara, això sí, Ustrell abona d’aquests 1,9 milions totes les col·laboracions (segons males llengües per no haver-los de publicar al Portal de Transparència). Segons la tercera onada de l’EGM (desembre 2023) va obtenir 1.000 oients més que Rosel, i assolí la millor temporada d’audiència digital: ha superat els 2 milions de reproduccions d’àudio duplicant les reproduccions a la carta respecte a la temporada passada.

No serà pas un servidor qüestionar Ustrell, que amb Quatre Gats (4 temporades), l’arrencada del FAQS (els 4 primers mesos), Planta Baixa (4 temporades) i Col·lapse (és a la 2a temporada) ha demostrat ser un bon professional. Les protestes del Comitè anaven més enllà, perquè, els dies feiners, són sis els programes dirigits i, en part, produïts per altres productores externes. Certament, els informatius del migdia i de la nit són de producció 100% pública, malgrat que el programa esportiu Tot costa, és dirigit per dos periodistes amb la intenció d’entrar en plantilla. Altrament, La tarda està produït per Atomic Beat Media, amb tres persones alienes a la CCMA i nou d’internes. Després del Catalunya Nit, ara per ara l’emissora potencia un producte propi, Les dones i els dies, dirigit per Montse Virgili, que ha passat de setmanal cada dia. Crims, de Carles Porta, el produeix Antàrtida. Xavier Solà continua amb l’històric (i també propi) La nit dels ignorants i Àlex Gorina amb el no menys veterà Finestra indiscreta. Però el programa estrella del cap de Setmana, El suplement, amb locució de Roger Escapa, també està adjudicat a una empresa externa, Jo també t’estimo, SL, però en aquest espai també intervé personal intern. El cap de setmana té moltes hores dedicades a l’esport (els dissabtes unes 10 i els diumenges més i tot); doncs bé, quan juga el Barça La TDT/La Tensmissió d’en Torquemada, el produeix Boot Room SL. A les franges que deixen els esports s’acullen programes de producció pròpia com Els viatgers de la gran Anaconda o Ciutat Maragda.

Hi ha qui diu que sense aquesta externalització la plantilla seria mastodòntica. Els actuals 400 treballadors, a més dels informatius de la marca mare, cobreixen les 24 hores de Catalunya Informació així com IcatFM de música i cultura, i de Catalunya Música, dedicada a la clàssica. I no parlem (i caldria!) de TV3! Via contracte-programa aquest 2024 els pressupostos de la Generalitat enviaran 55 milions € de més (un 20%) a 3Cat (330 en total); el 2025, seran 335 milions; el 2026 i 2027 seran 340. Hi ha qui diu que més que una ràdio «nacional» és una ràdio de productores afins a determinats partits polítics i que el model econòmic de la Corpo, és un pou sense fons. És així?

