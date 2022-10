Tot i estar en emissió MasterChef Celebrity, RTVE ja ha arrencat la preparació de la propera edició de la versió d’anònims del talent culinari. El concurs de La 1 tornarà previsiblement a la primavera amb la seva 11a temporada amb una gran novetat. La nova tanda de programes, que ja han obert la fase de càsting, comptarà amb el doble de participants. La corporació ja permet que els cuiners experts o amateurs que es vulguin presentar s’inscriguin. Tots ells comptaran amb més possibilitats de ser escollits, ja que a les noves entregues s’amplia el nombre de concursants. Es passarà dels 15 o 16 habituals fins a un barem d’entre 30 i 34, amb la qual cosa es duplica clarament la xifra d’edicions anteriors.

La decisió arriba després de confirmar-se la decisió inèdita del Consell d’Administració de RTVE de dividir les gales setmanals de MasterChef en dues nits per avançar la seva hora de finalització, per la qual cosa tot apunta que a cada entrega es produeixi una expulsió i per això la mesura d ampliar la quantitat de concursants.