Prensa Ibérica ha nomenat Fèlix Noguera director general del grup de comunicació a Catalunya i Balears. Designat gerent general d’El Periódico fa tres anys, el directiu assumeix ara una responsabilitat clau sobre els mitjans d’informació general que edita la companyia en dos territoris prioritaris dins de la seva estratègia. El grup que presideix Javier Moll edita a Catalunya El Periódico, Diari de Girona, Regió 7, Sport i Empordà, i a les Balears, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza i Mallorca Zeitung.

Noguera es proposa «col·laborar amb els equips de les diferents capçaleres amb l’objectiu de reforçar el nostre posicionament als mercats on ja som líders i redoblar esforços allà on no ho som encara». El nou director general de Prensa Ibèrica a Catalunya i Balears aposta per «potenciar les capacitats de què disposem a cada publicació i les possibilitats que ens brinda la força i la dimensió del grup a l’hora de satisfer les necessitats dels nostres lectors, subscriptors i anunciants». Fèlix Noguera va estudiar Ciències Empresarials i acredita una dilatada trajectòria a diversos mitjans catalans des que Prensa Ibèrica va adquirir el Regió 7 de Manresa.