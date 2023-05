Blanca Paloma, la representant d’Espanya al festival d’Eurovisió 2023, actuarà en el vuitè lloc amb la seva cançó Eaea a la Gran Final del certamen europeu de la cançó que tindrà lloc aquesta nit a l’escenari del M&S Bank Arena de Liverpool, al voltant de les 21.45 hores. La final del certamen musical es podrà seguir en directe a través de La 1 de Televisió Espanyola. Les austríaques Teya & Salena obriran la gala i Mae Muller, representant del Regne Unit, tancarà la 67a edició del Festival. Paloma actuarà just després d’Andrew Lambrou de Xipre i abans de Loreen, que representa Suècia amb el seu tema Tattoo.

La representant d’Espanya cantarà en la mateixa posició amb què ABBA va guanyar el Festival d’Eurovisió el 1974 amb Waterloo. Així mateix, la representant de Suècia, Carola, va guanyar el festival per a Suècia el 1991 amb Fangad av en stormvind al mateix lloc; el 1998, Dana International, d’Israel, es va emportar la victòria amb Diva i el 1963, Dinamarca va aconseguir la seva primera victòria de la mà de Grethe & Jorgen Ingmann.

La cantant il·licitana, que arriba a la cita amb esperit «guanyador», espera superar la tercera posició aconseguida l’any passat a la ciutat italiana de Torí per la cantant catalana Chanel i el seu tema Slomo. Segons els rànquings elaborats per les cases d’apostes, Espanya podria situar-se en aquesta edició del certamen en la cinquena posició, que també ocuparia amb una puntuació similar França.

La competència es rendeix

La final d’Eurovisió acostuma a reunir milers d’espectadors davant la petita pantalla any rere any. Davant d’aquest rival imbatible, dues de les grans cadenes espanyoles han decidit renunciar a l’emissió dels seus plats forts en la franja del prime time dels dissabtes. D’aquesta manera, ni Antena 3 emetrà avui una nova gala de La Voz Kids ni Telecinco de Got Talent All Stars. Les dues cadenes han optat per oferir un especial amb els millors moments viscuts fins a la data dels seus respectius talent shows.