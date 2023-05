A Catalunya hi ha 200.000 senglars, una espècie salvatge que causa danys importants a l’agricultura, provoca milers d’accidents de trànsit i amenaça d’encomanar la pesta porcina als porcs domèstics. Els caçadors maten 60.000 senglars a l’any, però tots els experts assenyalen que aquesta xifra no és suficients per aturar la plaga. El programa 30 minuts (22.05 h, TV3) estrena aquesta nit Senglar, el veí salvatge, un reportatge que aborda aquesta problemàtica i analitza possibles solucions. Els animalistes aposten per esterilitzar els animals amb una injecció o amb aliments medicats. Són mètodes en estudi, però necessitaran anys de proves perquè siguin aprovats.