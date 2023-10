Girona es convertirà un any més en la gran cita dels mediadors d’assegurances. Arriba la 49a edició de la Setmana Mundial dels Mediadors d’Assegurances en un moment on el món de les assegurances està vivint un procés sense aturador. Cada vegada són més els fenòmens meteorològics que obliguen a formalitzar algun tipus d’assegurança, els mercats financers també són inestables, l’aparició de la intel·ligència artificial i apareixen lleis com recentment la del benestar animal que també obliga a disposar d’una assegurança protectora. I per tot això està la figura del mediador d’assegurances

La Setmana Mundial és el gran punt de trobada dels professionals. Girona és una referència i la Setmana està a punt de complir el seu mig segle d’existència el que demostra i certifica la seva importància i vàlua dins del sector. La Setmana arrancarà el pròxim dimarts 17 d’octubre amb la conferència que, sota el títol «El lideratge femení en el sector assegurador» oferirà Susana Pérez, directora general d’Inese i fundadora de Red EWI (Empower Women i Insurance». Serà a les 6 de la tarda a l’Hotel Carlemany de Girona. L’acte central de la present edició serà el dijous 19 d’octubre a partir de les 7 de la tarda i a l’Hotel Palau de Bellavista By URHHOTELS. Obrirà el programa Albert Borràs, director de l’Observatori de Pujalt/Entorn de l’Observatori de Pujalt i Josep M. Llenas, director del Parc Astronòmic de Pujalt que parlaran sobre «La ciència de la Terra a l’espai». La sessió estarà conduïda per Jordi Grau, periodista i president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El programa prosseguirà amb el lliurament de diplomes, l’homenatge als mediadors veterans, el reconeixement als professionals que porten 50 anys de col·legiació i el lliurament del premi Sol que, aquest any, arriba a la seva 34a edició. Finalment, tindrà lloc la cloenda. Un dels valors que treballen els mediadors d’assegurances és la proximitat i el contacte amb el client. En la salutació del programa oficial de la Setmana, el president del Col·legi de Mediadors d’Assegurances, Jordi Triola, fa esment a aquest fet comentant que la celebració ha de ser el punt de trobada on el sector assegurador s’hi veu reflectit en tota la seva essència. «Un sector cada vegada un xic més complex i més despersonalitzat, tot i que des de la nostra posició lluitem perquè això no sigui així, no fent com altres actors d’horaris limitats, de telèfons de colors i de poca proximitat amb els clients en els moments en què cal tenir més presència. Nosaltres hem de fer valer aquesta proximitat com un dels actius més important dels nostres negocis». La temàtica triada per a l’edició de 2023 fa referència a la importància i l’empoderament de la dona a la societat i al sector de les assegurances i els fenòmens atmosfèrics i les seves conseqüències que també obliguen a la intervenció dels asseguradors.