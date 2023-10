El Sindicat Professional d’Artistes de Doblatge de Barcelona va comunicar ahir la mort de Jordi Vila, actor de doblatge i cantant que va marcar els dibuixos animats de tota una generació, a l’edat de 90 anys. Va protagonitzar les veus d’icòniques sèries de televisió dels noranta, gran part d’aquestes a TV3, com ara Bola de Drac, One Piece, Musculman, Ranma, Les fabuloses tortugues ninja i Conan, el nen del futur. També va posar veu a personatges com el mussol de Les tres bessones.

El compte de Bola de Drac a X va voler acomiadar-se amb un missatge on recordaven la seva trajectòria. «Avui és un dia trist. Ens ha deixat Jordi Vila. Cantant dels openings de Bola de Drac i Bola de Drac Z en català i veu de personatges com el Monstre Buu, Dodoria i Paragus a Bola de Drac Z. També va ser la veu del gran Musculator. Que la Terra et sigui lleu», escrivien.