La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va iniciar ahir una nova etapa amb l’estrena de la plataforma de continguts audiovisuals digital 3Cat, que ja es pot descarregar. La iniciativa actualitza l’aplicació actual de TV3, pensada només per recuperar els programes emesos per la televisió lineal i l’antena. 3Cat vol depassar les fronteres entre la televisió i la ràdio tradicionals i incorpora una trentena de continguts nous entre programes, sèries i podcasts. Presenta un catàleg amb prop de 280.000 hores de continguts en llengua catalana amb un accés gratuït als vídeos i àudios de producció pròpia. 3Cat preveu continuar creixent i incorporar col·laboracions amb institucions culturals o productores privades

En aquesta primera fase, la CCMA fa evolucionar el motor del primogènit 3 a la carta -nascut el 2004- renovant la interfície per presentar el nou 3Cat. En una segona fase es presentarà la nova aplicació OTT (over the top, nom amb el qual es coneixen popularment les plataformes a demanda), construïda pensant en esdevenir una plataforma «de país», en paraules de la presidenta del 3Cat, Rosa Romà. «Som davant una gran oportunitat per fer-nos un lloc en aquest nou ecosistema comunicatiu i poder competir amb les grans plataformes. Serem la gran finestra de continguts en català tant per a la ciutadania com per als creadors audiovisuals», va reblar ahir durant la presentació de la nova plataforma de continguts.

Aquest nou servei de continguts audiovisuals digitals en català inclou no només els directes de TV3 i Catalunya Ràdio i els canals temàtics, sinó també un ampli catàleg de sèries, documentals, informació, esports, cultura, divulgació, continguts infantils i juvenils i espais educatius.

Entre la trentena de productes exclusius hi ha el nou projecte d’Andreu Buenafuente que retorna a TV3 amb el programa d’humor Vosaltres mateixos; el reality de Laura Escanes La travessa; la sèrie Això no és Suècia, d’Aina Clotet i codirigida amb Mar Coll; Núria Marin i el seu dating Love cost; Candela Figueras busca persones que vulguin adoptar un gos a Cita bestial; Eufòria Street Dance, una edició renovada del concurs que busca el millor cos de ball de Catalunya; i Èpic nails, amb l’ex d’Eufòria Sofia Coll de presentadora; o la sèrie Jo mai mai, un projecte de ficció transmèdia ambientada en unes colònies d’estiu i que té la música en català com a protagonista.

La nova plataforma audiovisual de la CCMA busca esdevenir un espai «de país» i s’obre a la col·laboració amb altres empreses del sector audiovisual, equipaments públics creadors de continguts en català. En un primer moment, ha rubricat aliances amb Filmin i la Coordinadora de Colles Castelleres, uns acords que preveuen que vagin creixent els propers mesos.