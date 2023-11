Demà dijous, 2 de novembre, es publica mundialment Now and Then, l’última cançó de The Beatles, un tema escrit i cantat per John Lennon, desenvolupat per Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr i acabat per Paul i Ringo. Avançant-se a l’estrena, Movistar Plus+ estrena avui Now and Then. La última canción de The Beatles, un curt documental dirigit per Oliver Murray que narra la història de la darrera cançó dels quatre de Liverpool i que compta amb imatges i els comentaris exclusius de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon i Peter Jackson.

Anys després de l’assassinat de John Lennon, Yoko Ono va regalar la demo del tema a Paul McCartney amb una nota que deia «Per en Paul». El 1995, Paul, George i Ringo van intentar regravar la cançó però per les condicions en què es trobava la maqueta no ho van aconseguir. Ara, mitjançant tècniques d’IA, han aconseguit aïllar les pistes i eliminar el soroll de fons i, gràcies a les sessions del 95, recuperar aquesta última cançó que, d’alguna manera, tanca definitivament el llegendari llegat del quartet de Liverpool.