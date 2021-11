L’Ajuntament de Lleida crearà un centre d’atenció a les sexualitats com a espai assistencial per donar resposta a les inquietuds del jovent i per promoure educació i informació en aquest àmbit. L’aposta és oferir una cobertura global i integral de les necessitats afectives i sexuals del jovent amb aquest servei que es presenti com un entorn amigable, acollidor i que faciliti el diàleg i la confiança. L’objectiu principal d’aquest recurs és fomentar l’educació afectiva sexual, fer prevenció i sensibilització per reduir la taxa de noves infeccions transmissibles sexualment i garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiu, incloent la planificació familiar. La Diputació de Lleida aportarà 180.000 euros al projecte.