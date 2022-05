El nivell de vida que imposa la societat actual (feina, família, amics...) fa que molta gent busqui en el seu dia a dia petites accions que poden dur a terme sense massa esforç i, d'aquesta manera, fer exercici i portar una vida saludable. Per això hauràs sentit a parlar de les microaccions: són els petits canvis que pots introduir en el teu dia a dia i que t'ajudaran a perdre pes sense adonar-te i gairebé sense esforç.

Mou-te més

En el teu dia a dia has de moure't més. Es tracta, per exemple, de deixar el cotxe una mica més lluny del teu lloc de treball, de pujar per les escales quan arribes a casa o de sortir a fer una passejada abans o després d'haver sopat. Recorda que no és gens bo estirar-se al sofà quan has acabat de menjar. El cos està ple d'energia i necessita alliberar-la d'alguna manera. És lògica: com més et moguis més calories gastaran.

Menja de forma més natural

A l'hora de canviar d'hàbits el més important és que intentis portar una vida més saludable renunciant als ultraprocessats i triant una alimentació sana basada, sobretot, en el consum de fruites i verdures. Et posem un altre exemple d'una altra “microacció” que pots dur a terme per perdre pes: canvia el teu esmorzar i el teu snack de mitja tarda a la feina per una peça de fruita.

No beguis alcohol i canvia els refrescos

No prenguis refrescos ensucrats o bé passa't al de la línia “zero”. La majoria de refrescos contenen molt més sucre del que penses. També és important que renunciïs a l'alcohol.

Canvia la teva mobilitat

Fes-ho pel planeta però també per la teva salut. Quan les distàncies siguin curtes, deixa el cotxe a casa. Fes-te amb una bicicleta i comença a moure't d'una forma diferent. Milloraràs el medi ambient i, a més, aconseguiràs aprimar-te. Tot són avantatges.

Dorm i descansa

Dormir al voltant de 7 o 8 hores al dia és més que necessari. Els nutricionistes estan d'acord que descansar és fonamental per afrontar el dia amb energia i fer tot l'esport i les activitats que necessites.

Beu aigua

Beure aigua és un altre gran secret per baixar de pes. Farà que vagis millor al lavabo i millorarà el teu trànsit intestinal.