Segons dades recollides pel Ministeri de Sanitat, a dia 15 de juliol, el 92,7% de la població espanyola ja ha rebut la pauta completa de vacunació. Tot i així, el Govern insisteix que els ‘endarrerits’ s’administrin les dosis restants per completar el protocol d’immunització.

Per aconseguir-ho, un argument convincent podria trobar-se en l’últim estudi publicat per la Universitat King’s College, en què s’analitzen les diferències entre els símptomes de persones vacunades i no vacunades. La recerca, que s’ha portat a terme amb l’ajuda del sistema de salut britànic i l’aplicació de salut Zoe, ha recollit dades sobre 4,7 milions d’usuaris. S’ha de destacar que els resultats s’obtenen de les dades facilitades pels pacients a la plataforma, però no es tenen en compte altres elements com la variant de la qual s’han contagiat.

Malgrat que la patologia per coronavirus en els dos grups és semblant, l’estudi mostra que hi ha lleugeres diferències entre les persones que compten amb dues o tres dosis i les no immunitzades, els símptomes de les quals, en general, són més greus.

A més de l’ordre d’aparició, vacunats i no vacunats difereixen en el seu principal símptoma. Les persones immunitzades amb la vacuna pateixen, sobretot, els mals de cap i de coll provocats per la covid-19. Les persones sense vacunar, en canvi, pateixen la febre per sobre de la resta de símptomes.