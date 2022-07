L'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que el ràpid augment de casos de covid-19 a Europa sumat a la baixa vigilància pronostiquen una tardor i un hivern «difícils» i insta els països a incrementar el control sobre l'evolució del virus, segons apunta en un comunicat publicat aquest dimarts. L'OMS ha presentat una estratègia per contenir els virus amb cinc punts clau: augmentar la població vacunada, administrar dosis de reforç a la població vulnerable i els seus contactes estrets, promoure l'ús de la mascareta als espais tancats i al transport públic, aplicar ventilació creuada a espais públics i realitzar «protocols terapèutics rigorosos» a la població de risc.

A més de prendre aquestes precaucions, l'OMS recomana augmentar la capacitat dels laboratoris per assegurar-se una ràpida detecció de la covid-19, així com el control de les variants. També proposa el monitoratge d'altres virus respiratoris com la grip i prioritzar el rastreig de contactes i l'aplicació de quarantenes segons les recomanacions de l'organisme. «La majoria de països de la regió europea han interromput o reduït de forma considerable la vigilància de la covid-19, creant un perillós punt cec en el nostre coneixement sobre l'evolució del virus», ha assegurat el director regional a Europa de l'OMS, Hans Kluge.

Durant les últimes sis setmanes, Europa ha triplicat el nombre de casos de covid-19, arribant a tres milions la setmana passada, el que suposa prop de la meitat dels nous casos registrats globalment. Les hospitalitzacions per covid-19 s'han duplicat les últimes tres setmanes, tot i que els ingressos a les Unitats de Cures Intensives (UCI) s'han mantingut «relativament baixos». En total, Europa registra unes 3.000 morts per covid-19 cada setmana, segons l'OMS.