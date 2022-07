Per mantenir-se en forma i aprimar-se, les regles essencials són l'adopció d'una dieta correcta i saludable i una mica d'activitat física. Si no teniu temps per anar al gimnàs, fins i tot una caminada de mitja hora és suficient, sempre que es faci seguint els consells dels experts. Pel que fa a la dieta, hem d'acudir al nostre metge, que ens aconsellarà sobre la millor dieta que cal adoptar. Tot i això, en general, hi ha certs aliments que, a més de tenir molt poques calories, ajudarien a eliminar l'excés de líquid i greix.

La dieta

Poques persones saben que aquests 7 aliments et poden ajudar a aconseguir un ventre pla. De fet, es diu que alguns afavoreixen el correcte trànsit intestinal. La principal raó per la qual ens costa aconseguir un ventre pla és la inflor abdominal. Per tant, hauríem d'incorporar més fibra a la nostra dieta. Podem menjar fruites i verdures com la pinya, el cogombre i el kiwi. No només serien fonts de fibra, sinó que aquests aliments serien bons tant per desinflar el ventre com per eliminar l'excés de líquid.

Altres aliments baixos en calories són el iogurt grec amb 0% de greix, el gingebre, la pasta integral i les infusions. El iogurt grec és adequat per a les dietes baixes en calories. El iogurt blanc és preferible al iogurt amb trossos de fruita. Aquest últim continua contenint sucres, encara que en petites quantitats. La pasta integral és una font de fibra i és més digerible que la pasta normal, mentre que les infusions i el gingebre ajudarien tant a la motilitat intestinal com a l'eliminació de l'excés de líquid. Als supermercats o a les herboristeries és possible trobar infusions ja preparades amb funció "reguladora" intestinal.

Com hem esmentat anteriorment, l'exercici també és extremadament important, i tant per a la pèrdua de pes com per a la remodelació del cos, certs exercicis poden marcar la diferència. Si es fa bé i amb constància, podem cremar fins a 700 calories. Consisteix a alternar exercicis lleugers, mitjans i pesants i fer diverses sèries del mateix exercici. Els lleugers són abdominals, girs, abdominals de genoll, patinadors i tocs de taló, en què necessitem el matalàs. Els exercicis mitjans són salts, flexions, salts alts, estocades i escaladors.

Els exercicis més difícils són les esquats normals, els salts a la gatzoneta, els esquats summe i els burpees. Com que es tracta de sèries difícils, et recomanem que comencis amb les més fàcils i vagis augmentant la teva resistència per estar preparat per a les més enèrgiques. En qualsevol cas, només fent les més fàcils, alternant les sèries, podem seguir cremant moltes calories, perdre pes i esculpir el nostre cos.