Tot i la cobertura del sistema públic de salut, sovint hi ha desafiaments com llargues llistes d'espera en algunes especialitats i la necessitat de millorar l'eficiència. Com a resultat, moltes persones opten per complementar la seva cobertura amb assegurances de salut privades. Aquesta combinació de sistemes públic i privat ha donat lloc a un mercat d'assegurances de salut en creixement constant a Espanya, cosa que reflecteix la importància que la població atorga a l'atenció mèdica i la qualitat dels serveis sanitaris. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, al voltant del 26% de la població (una mica més de 12 milions de persones) tenen una assegurança de salut privada, de fet, aquesta tendència va augmentar un 9% durant la pandèmia.

En aquest context, MAPFRE es confirma com una de les asseguradores líders al mercat espanyol, i ha estat reconeguda per la seva excel·lència en la prestació de serveis de salut. La companyia compta amb més d'un milió d'assegurats en el segment d'assegurances de salut, amb una oferta que es caracteritza per ser una de les més àmplies del mercat i s'adapta a les necessitats i preferències dels clients. Aquesta diversitat de cobertures es concreta amb assegurances d'assistència bàsica, completa amb copagament i sense, fins a diferents opcions d'assegurança de reemborsament. Destaca especialment aquest darrer producte que facilita, entre altres aspectes, la lliure elecció de metges i centres a tot el món. Aquesta varietat d'opcions permet als clients triar la cobertura que millor s'adapti a les seves necessitats i pressupostos.

MAPFRE compta amb 15 centres mèdics propis per a assegurats i no assegurats. Té acords amb 1.250 centres mèdics i prop de 50.000 professionals de totes les especialitats.

Avantatges de les assegurances de salut privades

Les assegurances de salut privades ofereixen nombrosos avantatges per als assegurats. En primer lloc, brinden accés ràpid a serveis mèdics i redueixen els temps d'espera, fet que és especialment valuós en comparació amb el sistema públic de salut. A més, les assegurances de salut privades permeten als assegurats triar els seus metges i hospitals, cosa que proporciona més flexibilitat i control sobre l'atenció mèdica. En aquest sentit, MAPFRE compta amb una xarxa d'atenció mèdica excel·lent composta per 15 centres mèdics propis i acords amb 1.250 centres mèdics i hospitals. MAPFRE assegura una atenció de qualitat, recolzada per gairebé 50.000 professionals en diverses especialitats.

Un altre avantatge important de les assegurances de salut privades és la possibilitat de rebre atenció mèdica personalitzada i especialitzada. Aquestes assegurances solen incloure una àmplia gamma d'especialitats mèdiques i serveis addicionals, com ara revisió mèdica, la medicina preventiva i la rehabilitació. Això garanteix que els assegurats puguin rebre una atenció integral i adaptada a les necessitats específiques. Precisament per aquest motiu, els serveis associats que ofereix MAPFRE en els seus productes estan en contínua millora: digitalització i telemedicina, facilitat en tràmits, proximitat al pacient són algunes de les característiques més ben valorades pels usuaris.

La digitalització dels serveis

MAPFRE fa anys que aposta per la salut digital, i treballa per estar a l'avantguarda i proporcionar serveis mèdics en línia d'alta qualitat als seus assegurats. Com a part d'aquest compromís, destaca l'aplicació mòbil "MAPFRE Salut", que permet als clients gestionar els serveis mèdics de manera ràpida i senzilla. De fet, un dels recursos de l'app és l'Hospital Digital de MAPFRE, un servei que permet als assegurats accedir a videoconsultes de diferents especialitats mèdiques, agendar cites en línia, gestionar receptes electròniques i la prescripció de volants, o fins i tot coordinar la derivació als centres concertats. Així, els pacients es poden beneficiar d'un servei de qualitat, immediat i sense desplaçaments.

Actualment, MAPFRE compta amb una campanya de descomptes directes de fins a un 10% en la prima, combinables amb altres descomptes.

Des de la seva implementació, les videoconsultes d'urgències han estat acollides excel·lentment pels assegurats, i és que l'índex de satisfacció dels clients respecte a aquest servei és del 90%. A més, el 62% dels usuaris que han fet servir aquesta prestació afirmen que els va evitar haver d'acudir a una consulta presencial.

Un altre dels grans projectes de l'asseguradora en la digitalització de la salut és Savia, la plataforma de salut digital de MAPFRE, disponible tant per a assegurats com per a no assegurats. Actualment ja compta amb més de 440.000 usuaris registrats i prop de 110.000 clients de pagament. Savia permet a l'usuari prendre el control de la salut a qualsevol hora del dia des de qualsevol punt del territori espanyol, ja que, entre altres aspectes, ofereix un ampli catàleg de serveis i permet accedir a més de 56 especialitats clíniques.

Un dels darrers projectes llançats per Savia ha estat la figura del "Metge Personal Digital", que reprodueix a l'entorn virtual les consultes mèdiques personals a què estem habituats. Aquest metge personal digital acompanya els pacients, prestant-los un servei personalitzat a través de videoconsulta, telèfon i missatgeria. D'aquesta manera, els pacients sempre podran rebre l'atenció del mateix professional. A més, l'equip gestor de metge personal ajuda el facultatiu a fer un seguiment proactiu de l'estat de salut del seu pacient, guiant-lo i assessorant-lo en tots els processos i necessitats que sorgeixin, i també té accés a l'historial clínic del pacient i pot prescriure receptes en línia.

A més, recentment l’asseguradora ha llançat Savia Silver, un nou servei de la plataforma de salut digital de MAPFRE per al benestar dels sèniors. Es tracta d'una solució integral que fusiona l'assistència digital amb el suport presencial per abordar de manera completa les necessitats de salut i benestar d'aquest col·lectiu i aquells que se'n preocupen.

En resum, l'aposta i l'evolució constant de MAPFRE evidencien el seu compromís amb la innovació i l'atenció de qualitat. Des dels serveis de medicina més tradicionals fins a Savia, la companyia és un referent en la transformació digital de l’atenció mèdica, assegurant la millor experiència i els millors serveis mèdics per als seus clients.