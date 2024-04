Amb el canvi d'estació es disparen les gastroenteritis: consells per a alleujar els seus símptomes

Encara que les temperatures d'aquests dies siguin més pròpies de l'hivern, la veritat és que els canvis d'estacions afavoreixen l'increment dels casos de gastroenteritis aguda.

Com explica el doctor Francisco Sánchez, cap de servei d'Urgències de l'Hospital Quirónsalud Córdoba, la gastroenteritis és una infecció que causa la inflamació de les mucoses gàstrica i intestinal.

En més del 90% dels casos es deu a causa infecciosa (virus, bacteris), encara que també poden produir-se per paràsits, alguns fàrmacs, o aliments en mal estat.

Símptomes de la gastroenteritis aguda

L'especialista indica que els principals símptomes de la gastroenteritis aguda són:

Diarrea : les deposicions són toves o líquides i molt freqüents.

: les deposicions són toves o líquides i molt freqüents. Vòmits .

. Nàusees .

. Pèrdua d'apetit .

. Febre .

. Dolor i malestar en l'abdomen.

Es tracta d'una patologia lleu que se sol resoldre sense complicacions als dos o tres dies, “encara que a vegades poden durar més de dues setmanes i arribar a ser greu” assenyala el doctor.

El 90% de les gastroenteritis agudes és provocades per virus o bacteris. / ADOBE STOCK

El perill de deshidratar-se

Una de les principals complicacions de la gastroenteritis aguda és la deshidratació. Per això, és essencial vigilar l'estat d'hidratació és essencial en el cas de sofrir aquesta patologia, sobretot si els afectats són nens i persones grans.

I com saber si el pacient s'està deshidratant? Doncs el doctor Sánchez enumera algun dels signes que ens han d'alarmar sobre aquesta falta de líquids en l'organisme:

L'orina adquireix un color més intens.

Les mucoses (boca i nas) presenten símptomes de sequedat.

Endormiscament.

S'orina poc.

Augment de la sensació de set, encara que en les persones majors aquesta sensació o necessitat de beure pot no existir i haver-hi deshidratació.

Si es presenten qualsevol d'aquests senyals, el doctor assenyala que "caldria acudir a Urgències com més aviat millor". Un altre motiu que ens ha de portar a acudir a un servei mèdic és que els vòmits no remetin després de 12 hores des del començament de l'episodi, i no es toleri la ingesta ni de líquids ni de sòlids. Aquesta circumstància impedeix reposar el líquid que perd l'organisme, la qual cosa pot provocar "una patologia greu", segons ha advertit l'expert.

El millor és no automedicar-se. / ADOBE STOCK

Consells a seguir durant la gastroenteritis

Ja hem vist que la gastroenteritis aguda és una patologia que no revesteix gravetat, encara que sigui molt molesta, i es resol als pocs dies sense major problema. Així, és important saber com actuar en cas de tenir un d'aquests episodis.

El primer que indica el doctor Francisco Sánchez és no prendre aliments sòlids durant les primeres 6 hores en el cas dels nens i 24 hores en adults.

Durant aquest temps, i per a donar una aportació tant de líquids com nutrients al cos, “és recomanable prendre sèrum oral o llimonada alcalina casolana, brou de verdures sense greix, infusions sense sucre, sempre en petites quantitats i de manera freqüent” , explica l'expert.

, explica l'expert. Una vegada que van reduint-se el nombre de deposicions i els altres símptomes que se sofreixin, ja poden anar introduint “gradualment una dieta tova i astringent, sempre en petites quantitats”.

Fins aquí el que cal fer, però l'especialista també assenyala el que mai hem de fer en cas de sofrir una gastroenteritis aguda: automedicar-se. I és que no han de prendre's fàrmacs antidiarreics ni altres amb antibiòtics sense que els hagi prescrit un metge, ja que, "encara que sigui molesta, la diarrea és la forma que té el cos d'eliminar els microorganismes causants de la gastroenteritis i automedicar-se podria allargar i agreujar el quadre".

Això sí, el doctor Sánchez recalca que sempre cal "cal observar si es presenta febre alta que no remet, es produeixen nombroses deposicions i si presenten sang o moc, llavors és imprescindible acudir a urgències, també si hi ha símptomes de deshidratació, els vòmits persisteixen, hi ha dolor abdominal i de cap intensos".

Finalment, l'expert assenyala que és important la prevenció. Com? Doncs fonamentalment amb la higiene, “perquè les principals causes de gastroenteritis estan relacionades amb les infeccions per microorganismes, per la qual cosa la higiene en general i la de les mans en particular, així com la cura en el maneig dels aliments, són pilars bàsics en la prevenció".