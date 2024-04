Vols aconseguir augmentar la massa muscular?

Tenir un cos esvelt i fort és una prioritat social, però, mantenir el cos saludable, ho és? Sí. Tenir un cos fitness no significa estar sa. Si el que vols és aconseguir estar sa per dins i per fora, has de cuidar una mica més la teva alimentació. Segons el que necessitis, hi ha un tipus de dieta o altra. En aquest cas, t'explicarem com aconseguir un cos sa i un bon creixement de la massa muscular. Només necessitaràs consumir els següents aliments i en un tres i no res, estaràs sa per dins i per fora.

Aliments amb proteïnes

Les ametlles són un exemple excel·lent d'un snack saludable que no només és deliciós, sinó que també és una gran font de proteïnes. Amb 21 grams de proteïna per cada 100 grams, les ametlles superen fins i tot els ous en contingut proteic. A més, el seu alt contingut de ferro les converteix en una opció ideal per mantenir una dieta equilibrada i saludable.

Tot i això, les ametlles no són els únics fruits secs que destaquen pel seu contingut en proteïnes i altres nutrients beneficiosos. Els cacauets, els festucs, els anacards, les nous i les nous del Brasil són només alguns exemples més de fruits secs que poden ajudar a complementar una dieta rica en proteïnes.

Els fruits secs aporten moltes proteïnes / freepik

Aquests aliments no només són una excel·lent opció per als que segueixen una dieta vegetariana o vegana, sinó també per a aquells que busquen mantenir un pes saludable o millorar-ne el rendiment físic.

A part del seu contingut en proteïnes, els fruits secs ofereixen una àmplia varietat de nutrients essencials, com ara greixos saludables, vitamines i minerals. Per exemple, les avellanes són riques en vitamina E, un antioxidant que protegeix les cèl·lules del dany oxidatiu, mentre que les nous del Brasil són una excel·lent font de seleni, un mineral important per a la funció immunològica i la salut cardiovascular.

En resum, la fruita seca és una opció nutritiva i deliciosa per incloure en una dieta equilibrada. Sigui com un snack entre menjars o com a part d'un menjar o una recepta, aquests aliments poden ajudar a satisfer les necessitats de proteïnes i altres nutrients importants per mantenir un cos sa i fort.