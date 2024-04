Els cinc aliments que mai hauries de reescalfar

L'alimentació s'ha de cuidar, tant en la varietat com en la manera de conservar els aliments i cuinar-los. Així doncs, tenir una bona alimentació depèn de diversos factors. Molts optem per reescalfar el menjar. La falta de temps, fa que hàgim de cuinar al vespre per a l'endemà, fent que el menjar s'hagi de reescalfar a l'hora de consumir-lo. Però, compte perquè segons la dietista clínica, Garima Goyal, "és important entendre que no tots els aliments reaccionen bé a aquest procés": pot canviar, el valor nutricional, la seguretat alimentària, el sabor i la textura. En aquest article coneixeràs quins són els 5 aliments que no s'aconsella reescalfar.

Els 5 aliments que mai hauries de reescalfar

Te

El te, conté compostos delicats com antioxidants i polifenols, que contribueixen al seu sabor i beneficis per a la salut. Quan el te es prepara inicialment, allibera diversos compostos, inclosos tanins i catequines. Reescalfar el te pot causar la degradació d'aquests compostos, cosa que provoca una pèrdua de sabor i beneficis potencials.

El te conté cafeïna, que es pot concentrar més en reescalfar-lo, cosa que pot provocar efectes adversos com nerviosisme o alteracions del son. Reescalfar el te també pot contribuir potencialment a l'acidesa a causa de la descomposició de certs compostos i canvis als nivells de pH. Reescalfar-lo pot provocar l'alliberament d'àcid tànnic, que és un compost polifenòlic que es troba a les fulles de te.

A més, si el te es deixa reposar durant un període prolongat després de preparar-lo i després es reescalfa, es pot tornar més àcid, ja que els bacteris presents al te poden produir subproductes àcids a través de la fermentació. Per a les persones propenses al reflux àcid o problemes gastrointestinals, el consum de begudes àcides com el te reescalfat pot empitjorar els símptomes.

Espinac

L'espinac conté nitrats, que es converteixen en nitrits quan es reescalfa. Els nitrits poden reaccionar amb els aminoàcids per formar nitrosamines, que són carcinògens coneguts. Reescalfar els espinacs també pot provocar una pèrdua de vitamines solubles en aigua com la vitamina C i les vitamines B, disminuint-ne el valor nutricional.

A més, els espinacs són una rica font de ferro, particularment ferro no hemo, la forma de ferro que es troba als aliments d'origen vegetal. El ferro no hemo és més susceptible a l'oxidació en comparació del ferro hemo, el tipus que es troba als productes animals. Quan els espinacs es cuinen i després es reescalfen, el ferro present als espinacs pot patir oxidació, una reacció química que passa quan el ferro entra en contacte amb l'oxigen de l'aire. Aquest procés d'oxidació pot resultar en la formació d'òxids de ferro, que poden canviar el color i el sabor dels espinacs.

Oli

Quan es reescalfa l'oli de cuina, pateix canvis químics que poden degradar-ne la qualitat i la seguretat. Els cicles repetits d'escalfament i refredament poden conduir a la formació de greixos trans i compostos nocius com els aldehids, que estan associats amb la inflamació i les malalties cardiovasculars.

A més, reescalfar l'oli més enllà del punt de fum pot produir vapors tòxics i donar-li un sabor desagradable als aliments. Per mantenir la integritat de l'oli de cuina, és recomanable fer servir oli nou per a cada sessió de cocció i evitar escalfar l'oli diverses vegades.

Bolets

Els bolets són porosos i poden absorbir fàcilment la humitat, cosa que els converteix en un brou de cultiu ideal per als bacteris. Reescalfar els bolets pot promoure el creixement de bacteris, augmentant el risc de malalties transmeses pels aliments. A més, els bolets contenen certs compostos com els polisacàrids, que poden patir reaccions enzimàtiques quan es reescalfen, alterant-ne el sabor i la textura.

El consum de xampinyons reescalfats pot provocar una pèrdua de frescor i palatabilitat. Els bolets contenen diverses proteïnes, inclosos enzims i proteïnes estructurals, que contribueixen a la seva textura i perfil nutricional. Quan es cuinen, aquestes proteïnes pateixen canvis estructurals mitjançant un procés anomenat desnaturalització.

En escalfar els xampinyons, el procés de desnaturalització pot continuar o tornar a passar, provocant més canvis en la composició proteica.

Això pot donar lloc a modificacions a la textura, el sabor i les propietats nutricionals dels xampinyons.

Els 5 aliments que mai hauries de reescalfar / stockking

Arròs

El Bacillus cereus, un bacteri que es troba comunament a l'arròs, pot sobreviure al procés de cocció i multiplicar-se quan l'arròs es deixa a temperatura ambient durant un període perllongat. Reescalfar l'arròs no sempre elimina aquests bacteris i les toxines, que poden provocar intoxicacions alimentàries. A més, l'arròs reescalfat tendeix a perdre humitat i tornar-se sec i poc desitjable.

Per prevenir malalties transmeses pels aliments, és fonamental emmagatzemar adequadament l'arròs cuit a la nevera i consumir-lo en un o dos dies.