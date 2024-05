Coneix la clínica gironina que aposta per una bellesa saludable i natural

Frenar els signes de l'edat sense haver de sotmetre's a intervencions estètiques i excessives que canvien el rostre és possible d'una manera més natural. Clínica Milena de Girona, amb les doctores Gemma Massaguer i Marina Duch al capdavant, treballa la medicina estètica en un ambient net i segur, seguint en tot moment els estàndards d'higiene i esterilització, i tenen molt clar que la teva bellesa i el teu benestar són la seva prioritat!

Un dels seus mètodes és el concepte "well-aging" que permet fugir dels tractaments exagerats i que donen un resultat artificial i és una aposta per oferir al rostre un resultat natural, sense fer-lo diferent ni que es vegi modificat. És el que podem nomenar "well-agin" versus antiaging. Ara el que els pacients busquen és prevenir les arrugues, eliminar taques o millorar la qualitat de la pell, però sense que es noti que s'ha fet a través d'un tractament. El "well-aging" ho aconsegueix perquè no pretén evitar l'envelliment, sino que busca que la persona envelleixi amb els signes de l'edat corresponents però de la millor manera possible i de forma saludable i harmònica.

Les doctores Massaguer i Duch expliquen que "amb el concepte de “well-aging” s’adopta una nova tendència, que se centra en la cura de la pell i el cos de forma saludable i preventiva, amb l’objectiu de retardar els efectes de l’envelliment i millorar la qualitat de vida; adquirir hàbits saludables, nutrició adequada i tractaments amb resultats naturals per mantenir el cos i el rostre en condicions òptimes i prevenir els signes prematurs de l’envelliment, sense pretendre frenar-lo".

Les doctores Massaguer i Duch treballen la medicina estètica en un ambient relaxat, de privacitat i comoditat. / DdG

No cal tenir por de l'envelliment, és una part natural del cicle de la vida i, per tant, l'hem de viure de la millor manera possible. Dins aquest context, també des de la Clínica Milena volen fer referència al concepte de “full face”, que emergeix com una eina molt poderosa per promoure el “well-aging”. El tractament “full face” és un enfocament personalitzat que té en compte els múltiples aspectes de l’envelliment facial de forma integral, en lloc de tenir en compte només aspectes específics com tractar només les arrugues específiques d’una zona del rostre, per exemple.

Per realitzar-lo es combinen diferents tècniques i procediments per revitalitzar i rejovenir el rostre en conjunt. Això pot incloure la millora de la qualitat de la pell, restablir volums perduts i correcció d’irregularitats en la forma i el contorn facial. Cada pacient s'avalua de forma individual per identificar i concretar les seves necessitats i llavors es dissenya un pla de tractament específic que "abordi els diferents aspectes a tractar de la forma més natural possible, coherent amb l’essència de cadascú i de forma harmoniosa", segons posen de relleu les doctores Massaguer i Duch.

Clínica Milena ofereix un espai que combina comoditat, privacitat i un ambient relaxat i està situada al cor de la ciutat, en una zona de fàcil accés, amb zona d'aparcament i a només 1 minut de l'estació de tren.