Acaba amb el restrenyiment amb aquests 7 consells

El sistema digestiu es pot veure afectat per diversos factors com l'estrès, l'ansietat, una mala alimentació, canviar d'hàbits o rutines, etc. La veritat és que el nostre cos nota els canvis i, és per això que, cuidar-lo és clau per evitar-ne un mal funcionament. Patir restrenyiment sol ser molt típic en moments de canvis i d'estrès. En aquest cas, et duem diversos trucs per poder regular el teu sistema digestiu i acabar amb el malestar que suposa aquest problema.

L'estiu és una època espcialment delicada per al cos: alterem les rutines alimentàries, augmentem les sortides i els excessos i canviem les hores a les quals ens n'anem a dormir. Tot això es pot traduir en episodis de restrenyiment, especialment per a les persones que hi tenen predisposició.

Per sort, hi ha múltiples remeis naturals que podem posar en pràctica per anar al bany a l'instant: trucs que ajudaran a desbloquejar el nostre intestí i a alliberar-nos de la molesta sensació del restrenyiment.

Entre les coses que funcionen tant sí com no, el primer que hem de fer és incorporar aquests bons hàbits a la nostra rutina: si millorem el nostre trànsit intestinal a poc a poc, evitarem situacions en les quals haurem de buscar remeis ràpids per tal d'eliminar la femta del nostre cos.

Per què es produeix el restrenyiment?

La causa principal del restrenyiment és l'absència o deficiència de fibra a la nostra alimentació: si no mengem prou fruita, verdura i altres productes rics en aquest component, anar al bany cada dia se'ns pot fer molt costa amunt.

Hem de saber que una dieta pobra en fibra pot provocar que la femta es moguin més a poc a poc pel tracte digestiu, i que en trigar molt de temps a eliminar-se s'assequin i endureixin provocant molèsties i inflor.

Un altre motiu força comú del restrenyiment és el consum d'alguns medicaments.

Trucs per alliberar-te del restrenyiment

Sabent què és el que provoca el restrenyiment, també sabem la resposta per desbloquejar-lo. Això és el que has de posar en pràctica si vols fer caca urgentment.

Aquest ésl’aspecte d’unventre pla. istock / ddg/AMIC. girona

Menjar aliments amb fibra

Els aliments que tenen més fibra són la taronja, la poma i les llenties. Però, si necessites anar corrents al bany, és recomanable que et prenguis un suc de fonoll; unes llavors de lli; compota de poma; una infusió de poliol menta o de camamilla.

Beure cafè calent

Tot i que, totes les begudes calentes faciliten l'evacuació, el cafè és concretament la que més ajuda a moure la femta a l'intestí. Si vols fer de ventre abans de sortir de casa, és més que recomanable que et prenguis una bona tassa de cafè.

Fer exercici o ioga

L'exercici sempre ajuda a accelerar el metabolisme, especialment caminar o córrer sobre terrenys irregulars o fer bicicleta. També està especialment recomanat per millorar el trànsit intestinal la pràctica de ioga.

Fer un massatge al perineu

Segons un estudi, si fas repeticions amb el dit índex al perineu pots facilitar el fet d'anar al bany. En aquesta zona del cos, hi ha centenars de punts de pressió que en ser estimulats, poden alleujar el restrenyiment.

Posa't a la gatzoneta

Quan estem a la gatzoneta facilitem el pas de la femta per l'intestí, ja que es relaxen els músculs d'aquesta zona i s'eleva el còlon. Per això, es pot utilitzar una paperera o qualsevol element que ajudi a elevar els peus.

Fes un massatge al ventre

Fer massatges a l'abdomen en el sentit de les agulles del rellotge és una pràctica molt comuna que també ens pot ajudar a buidar els intestins si estem en una situació d'emergència. Això s'anomena massatge colònic i cal acompanyar-lo amb una pressió moderada.

Beu molta aigua

Juntament amb el consum de fibra, la hidratació és una de les claus per millorar el restrenyiment: en estar més humida la femta, és molt més senzill que es moguin de forma ràpida pels intestins.