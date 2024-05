Preocupació per les "alarmants xifres" d'infeccions de transmissió sexual

Més de 2.200 especialistes es van reunir recentment a Madrid en l’edició número 51 del Congrés Nacional de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV). Van mostrar el seu orgull per pertànyer a «una de les especialitats mèdiques més completes» i van fer un complet repàs del que els preocupa. Estan «altament preocupats» per les «alarmants xifres» d’infeccions de transmissió sexual (ITS, per les sigles en anglès) a Espanya; els inquieten les llistes d’espera per a consulta clínica i, també, la manca d’especialistes en els hospitals públics, de petites i grans ciutats, perquè prefereixen anar-se’n a la privada.

La doctora Yolanda Gilaberte, presidenta de l’AEDV, va remarcar algun dels projectes en què treballarà la societat en els propers anys, com intentar avaluar l’efecte del canvi climàtic a la pell. L’Acadèmia vol promoure estudis o treballs de recerca que determinin l’abast de l’escalfament global en l’òrgan més extens del cos humà.

Però hi ha una cosa que preocupa especialment els metges i així ho van exposar. Recentment es coneixia un nou informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre el VIH, hepatitis virals i infeccions de transmissió sexual (ITS) que causen 2,5 milions de morts cada any. Les ITS, i la sífilis en particular, han experimentat un repunt preocupant en algunes regions. Els nous casos de sífilis entre adults de 15 a 49 anys van augmentar en més d’un milió el 2022, arribant a vuit milions. Els augments més destacats es van produir a la Regió de les Amèriques i la Regió d’Àfrica, segons l’OMS.

Els especialistes espanyols no són aliens a aquesta inquietud. Des del 2015 fins ara, aquest tipus d’infeccions no només «estan creixent, sinó que s’estan multiplicant». Es va referir a la gonorrea, la sífilis o la clamídia. «És una veritable alerta i cal ser capaços de transmetre que cal continuar protegint-se», va remarcar la doctora Belinchón.

En un altre aspecte, sobre els brots de sarna a Espanya van assenyalar que és també una qüestió que els ocupa i que cal investigar el «cas índex, el seu entorn i tot el que l’envolta perquè és un autèntic problema».

La doctora Gilaberte, presidenta de l’AEDV, va al·ludir a la qüestió de les llistes d’espera per acudir a consulta clínica (fins a quatre mesos) i també de les quirúrgiques. En aquest cas, sobretot quan es parla de càncer de pell, les demores no són llargues, però sí que hi ha inequitats entre les comunitats autònomes, va explicar. El mateix si es tracta de l’accés als tractaments més innovadors per autonomies, si bé Espanya està en la mitjana europea d’accés a fàrmacs per a patologies d’alta prevalença com la psoriasi o la dermatitis atòpica.

En càncer, es va presentar la infografia sobre Melanoma cutani a Espanya, elaborada per la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer (Redecan) i la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM). Les dades indiquen que la incidència del melanoma cutani a Espanya està a l’alça. La taxa anual per edat per cada 100.000 persones s’ha incrementat tant en homes com en dones del 2003 al 2024. En concret, ha passat de 12,0 a 15,1 casos en les dones i de 12,0 a 15,4 en els homes, xifres que suposen una pujada anual de l’1,1% i de l’1,2%, respectivament.

Melanoma cutani

El 2024 es comptabilitzaran 7.881 casos nous de melanoma cutani, fet que suposa una incidència de 15 casos per cada 100.000 persones/any, indiquen les societats. Així, s’estima que 4.156 dones i 3.725 homes seran diagnosticats d’aquesta patologia, cosa que situa el melanoma cutani com el vuitè càncer més freqüent en el primer cas i l’11 en el segon. Per edats, el grup que es considera que tindrà més incidència és el de 50 a 69 anys amb un 36,8%, seguit del de 0 a 49 anys amb un 26,4% i el de 70 a 79 anys amb un 20, 2% i, finalment, el de 80 anys o més amb un 16,6%.

Els especialistes de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia van voler destacar que la investigació dermatològica a Espanya té un prestigi internacional elevat en camps com el melanoma.