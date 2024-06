Descobreix la fruita de temporada que t'ajudarà a perdre pes, cuidar la pell i evitar la diabetis

La fruita és una molt bona opció si el que volem és cuidar la nostra salut. Consumir fruita diàriament pot ajudar moltíssim al nostre organisme: aconseguirem una major hidratació, una millora digestiva notable i, a més, ens aprimarem, entre molts altres beneficis. Vols descobrir la fruita de temporada que t'ajudarà a prevenir la diabetis, aprimar-te i millorar l'aparença de la teva pell?

La taronja, juntament amb el plàtan, la poma, la síndria i el meló, són les fruites fresques més consumides a Espanya. El segueixen la mandarina, la pera i el préssec.

El préssec

La millor època per consumir aquesta darrera fruita és entre els mesos de maig i setembre. Tot i que, durant els mesos de juliol i agost és quan està més sabrosa.

I és una de les fruites més consumides i, no només pel seu deliciós sabor, sinó també pels múltiples beneficis que té per a la salut. Sense oblidar que és un perfecte aliat per a la bellesa.

Tot i el seu nom, el préssec no procedeix de Pèrsia, sinó de la Xina, on era considerat un símbol de fertilitat. Després d'arribar a Europa, es va estendre ràpidament a Amèrica.

Com a curiositat, la ciutat de Ruston, a Louisiana (Estats Units), s'autodenomina la "Capital del Préssec". Allà se celebra cada any un festival de préssecs que atrau milers de visitants de tot el país.

Espanya és el segon productor de préssec del món, davant d'Itàlia, Grècia, Turquia i els Estats Units. Els primers fruits que ens arriben al mercat procedeixen de Sevilla, Huelva i València.

Al juliol, de Múrcia, Extremadura, Tarragona i Barcelona. Les més tardanes, les que apareixen a partir del mes de setembre, són de Lleida i Aragó.

Es tracta d'un fruit d'os de pell vellutada, de color groguenc o vermellós, que destaca pel seu sabor dolç i l'aroma delicada. La porció comestible d'aquesta fruita és de 88 grams per cada 100 de producte fresc.

La nectarina és una variant del préssec. Neix del mateix arbre i és normal que els presseguers produeixin de tant en tant algunes nectarines. Sovint de color ataronjat, tirant cap a vermell.

Composició nutricional per cada 100 grams

Energia (kcal) 41

Proteïnes (g) 0,6

Hidrats de carboni (g) 9

Fibra (g) 1,4

Aigües (g) 89

Calci (mg) 8

Ferro (mg) 0,4

Iode (µg) 2

Magnesi (mg) 9

Zinc (mg) 0,06

Sodis (mg) 3

Potassi (mg) 260

Fòsfor (mg) 22

Seleni (μg) 1

Tiamina (mg) 0,03

Riboflavines (mg) 0,05

Equivalents niacina (mg) 1

Vitamina B6 (mg) 0,02

Folats (μg) 3

Vitamina C (mg) 8

Vitamina A: Eq. Retinol (μg) 83,3

Segons expliquen des de la Fundació Espanyola de Nutrició (FEN), els préssecs “aporten petites quantitats de vitamines, entre les quals destaca la vitamina C (amb un préssec es cobreixen més del 20% de les ingestes diàries recomanades de la vitamina)”.

Entre els minerals, “el més elevat és el potassi. En la seva composició també presenten cumarines, substàncies aromàtiques naturals”.

Els beneficis del préssec / freepik

El préssec, una fruita plena de propietats

Aquesta fruita, que aporta potassi, fòsfor, magnesi i ferro, ajuda a mantenir baixos els nivells de colesterol pel contingut en fibra, i també contribueix a millorar el trànsit intestinal.

Tot i això, com passa amb la majoria de les fruites fresques, no despunta especialment pel seu poder proteic, ja que tan sols té 0,60 grams.

Bona salut ocular i hipertensió arterial

Pel seu contingut en vitamina C, que és un poderós antioxidant que ajuda a protegir les cèl·lules contra els danys dels radicals lliures, el préssec també conté carotenoides amb activitat provitamínica A, que és essencial per gaudir d'una bona salut ocular.

Pel que fa als minerals, destaca pel contingut en potassi, que contribueix al manteniment de la tensió arterial normal.

En la població adulta, de 18 anys o més, es considera que hi ha hipertensió arterial (HTA) quan les xifres són iguals o superiors a 140/90 mmHg.

A partir d'aquestes xifres parlem d'hipertensió arterial (HTA) lleugera, moderada o greu en funció dels nivells de pressió arterial (PA), i la causa o lesió que la HTA exerceix sobre els seus òrgans diana, que són el cor, els vasos sanguinis, el ronyó i el cervell.

En les dones embarassades es parla d'HTA lleu quan les xifres estan entre 140-159/90-109 mm Hg i d'HTA greu si les xifres són iguals o superiors a 160/110 mm Hg.

Els préssecs estan plens de vitamina A

Els préssecs contenen vitamina A, una substància orgànica complexa que és essencial per lluir una pell saludable, reduint la inflamació, i capaç d'alleugerir el dolor muscular i articular.

De fet, aquesta fruita s'utilitza com a ingredient en tractaments de bellesa, atès l'impacte positiu que té a la nostra pell i cabells.

Fins i tot, es pot preparar una màscara casolana (només cal barrejar puré de préssec, iogurt i mel) i aplicar a la cara durant 15 minuts. Retireu-los amb aigua tèbia i gaudiu d'una bona salut cutània.

És fonamental per enfortir el sistema immunitari i per ajudar en el creixement i la cura del teixit muscular.

Els préssecs es recomanen per prevenir la diabetis

Un estudi de la Universitat de Texas (Estats Units) subratlla que les fruites de pinyol de mida mitjana o gran, com pot ser el préssec o la pruna, són grans aliades per prevenir la diabetis, una malaltia que afecta sis milions d'espanyols.

També són bones per evitar l'obesitat, la síndrome metabòlica (factors de risc de malaltia cardíaca, diabetis i altres problemes de salut) i les malalties cardiovasculars; les quals provoquen més de 100.000 morts a Espanya.

Control del pes

Les fruites de pinyol, com el préssec, estan indicades per a aquelles persones que volen controlar el seu pes.

I és que són baixes en calories, perquè posseeixen un 88% d'aigua, cosa que també ajuda a combatre la calor pel seu poder refrescant.

El préssec aporta unes 40 calories per cada peça de fruita. I no només es pot menjar per a fer un piscolabis, sinó que es pot afegir a una amanida, perquè combina a la perfecció amb pit de pollastre, formatge feta i nous. O també en rebosteria.

El pastís de préssec és una de les postres clàssiques que s'elabora amb una base de pasta trencada. Una opció per als més atrevits és la salsa de préssec, que es cuina amb sucre (o edulcorant), vinagre i espècies per acompanyar carns.