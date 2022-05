Rec Madral nega ara haver punxat la llum a Residencial Parc

Marc Mallart, responsable de l’empresa Rec Madral, va presentar ahir dues denúncies a la comissaria dels Mossos de Santa Coloma de Farners. En una d’elles, nega que la companyia sigui la responsabe d’haver punxat el comptador de llum que alimenta la planta potabilitzadora de l’aigua de Maçanet Residencial Parc. El 28 d’abril, després que l’ajuntament de Maçanet acusés l’empresa de frau elèctric, aquesta va enviar un escrit a Diari de Girona en la que admetia que admetia haver punxat la llum de forma provisional per no perjudicar els usuaris del servei d’aigua. No obstant això, ahir, responsables de la companyia van desdir-se de la versió donada la setmana passada, atribuint-la «al nerviosisme del moment».

En les denuncies presentades ahir davant dels Mossos, Mallart assegura desconèixer els autors de la connexió elèctrica fraudulenta. Apunta, que el comptador afectat pel frau, la factura elèctrica anual és de 266 euros, una part irrisòria dels prop de 130.000 euros anuals que paguen a la companyia elèctrica. Per aquest motiu, entén que la denúncia de l’ajuntament contra Rec Madral només té l’objectiu de desprestigiar públicament l’empresa. Planta vulnerable D’altra banda, Mallart va presentar una segona denuncia als Mossos en qual explica que el 3 de maig van forçar la porta de la planta potabilitzadora, causant uns danys valorats en 700 euros. Assegura que no és el primer cop que passa i alerta de la vulnerabilitat d’una planta on hi ha «risc de manipulació o abocament de qualsevol producte al conducte d’aigua que dona subministre a 1.700 habitatges.