El PSC descarta presentar una moció de censura per desbancar Àngel Canosa (ERC) de l'alcaldia després del trencament del govern municipal amb la sortida dels regidors de Blanes En Comú Podem. En un comunicat, els socialistes apunten que la ruptura de la coalició constata "la feblesa" amb la que han governat, sense representar la majoria del ple. El candidat del PSC, Jordi Hernández, assegura que el PSC mantindrà una posició de "responsabilitat en defensa dels interessos de la ciutat" i continuarà donant suport a aquelles propostes que creguin que suposen una millora per a la població.

En relació a les acusacions creuades per irregularitats en la gestió municipal entre ERC i els Comuns, Hernández insta tant l'alcalde d'ERC com els regidors d'En Comú Podem a portar les proves necessàries perquè es puguin obrir investigacions per esclarir els fets.

Ara, amb la intenció d'ERC de continuar governant en minoria fins a les municipals, el PSC subratlla que la feina de l'oposició "tindrà més rellevància que mai": "Esperem que els companys dels Comuns comparteixin aquesta mateixa visió i sumin en la creació d'una oposició constructiva i de caràcter positiu, no de bloqueig".